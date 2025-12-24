[2026 정시]나사렛대 104명 선발… '자율전공선택계열' 주목

충청권 최초 자율전공선택계열 운영

'쿰칼리지'… 성적 관계없이 전공 보장

나사렛대학교는 2026학년도 정시모집에서 총 모집인원의 8.9%인 104명의 학생을 선발한다. 정원 내의 경우 일반학생전형과 창의융합인재전형으로 모집한다. 정원 외에서는 특성화고 졸업자·농어촌학생·기초생활수급자등 전형 및 장애학생전형, 충남재활고용학과(조기취업형 계약학과)로 구분해 선발한다.

전형유형별 모집인원은 정원 내 일반학생전형 가군 62명, 나군 30명, 다군 12명 등 총 104명이며 12월 26일 이후 수시모집 이월인원이 최종 반영된다. 정원 외 모집인 특성화고졸업자·농어촌학생·기초생활수급자등 전형, 장애학생전형, 충남재활고용학과 또한 수시모집 결과에 따라 확정된다.

학과 특성에 따라 크게 ▲수능위주전형 ▲학생부위주전형 ▲학생부종합전형 ▲실기위주전형으로 학생을 선발한다. 수능위주전형인 일반학생전형은 수능 성적 100% 또는 수능 성적 70%+면접 30%로 선발한다. 학생부위주전형의 창의융합인재전형은 학생부 60%+면접 40%로 선발하며 특성화고졸업자·농어촌학생·기초생활수급자등 전형은 학생부 교과 성적 100%로 선발한다. 학생부종합전형은 장애학생전형과 충남재활공용학과가 있으며 서류 성적 60%+면접 40%로 선발한다. 실기위주전형에서는 학과에 따라 60~100%의 실기고사 성적을 반영하며 실기고사 성적과 학생부 교과 성적, 면접고사 성적을 반영한다.

2026학년도부터 학생부 종합전형에서 인성 영역에서 정성평가를 진행하며 8~9호 처분은 '부적격' 처리된다. 그 외 모든 전형에서는 학교폭력 조치사항에 따른 감점표에 따라 전형 총점에서 감점을 적용하되 처분이 중복된 경우 최대 50점까지 적용한다. 학생부종합전형과 동일하게 8~9호는 부적격 처리한다.

나사렛대 정시모집의 가장 큰 특징은 '자율전공선택계열'이다. 내 마음대로 전공을 선택할 수 있는 자율전공선택계열 '쿰칼리지'를 충청권 최초로 운영하고 있다. 학생들은 입학 후 자신의 잠재력과 적성을 탐색한 뒤 1학기 말과 2학기 말에 학생들이 원하는 전공을 선택할 수 있다. 보건, 사범, 예체능계열, 재활자립학부를 제외한 14개 전공에서 원하는 전공은 성적 관계없이 100% 보장된다. 또한 자율전공선택계열로 입학한 학생들은 전공탐색과 멘토링 프로그램, 맞춤형 상담, 특강 및 세미나, 전공박람회 등 다양한 프로그램을 통해 전공 선택의 기회를 갖는다.

원서 접수는 12월 29~31일까지 3일간 유웨이어플라이를 통해 받는다. 면접 및 실기고사는 가군 2026년 1월 8일, 나군 1월 13일, 다군 1월 22일로 나눠 실시한다. 최초합격자는 2월 2일 발표한다.

