서초구 10대 뉴스 1위는 '청소기동대 쇼츠'

서울 서초구(구청장 전성수)가 올해 구민들이 직접 선정한 '2025 서초 10대 뉴스' 1위로 '숨은 영웅 청소기동대 쇼츠 585만 돌파로 SNS 전성시대'가 선정됐다고 19일 밝혔다.

서초 10대 뉴스 1위 '숨은 영웅 청소기동대 쇼츠 585만 돌파로 SNS 전성시대!'. 서초구 제공.

구는 2025년 한 해 동안 구민들에게 가장 공감과 사랑을 받은 사업들에 대해 지난달 26일부터 이달 10일까지 온라인 투표를 진행하고 결과를 발표했다. 올해 투표에는 역대 최고인 총 7003명이 참여해 구정 전반에 대한 구민들의 높은 관심을 확인할 수 있었다.

1위로 선정된 청소기동대 영상은 환경공무관들이 서리풀뮤직페스티벌 이후 현장을 정리하는 모습을 담은 8초 분량의 '다시 일상으로-청소기동대' 쇼츠다. 이 영상은 11월 25일 기준 조회수 585만 회(12월 18일 기준 594만 회), 좋아요 3만1000건, 댓글 681개를 기록하며 누리꾼들로부터 큰 공감과 응원을 받았다.

2위는 '25만이 찾은 서리풀뮤직페스티벌'이 차지했다. 올해 10주년을 맞은 서리풀뮤직페스티벌은 반포대로 900m 구간을 무대로 클래식부터 재즈, K-POP, 국악까지 전 장르를 선보였다. 세계적인 소프라노 조수미가 무대를 빛낸 가운데 이틀간 25만명이 방문했다.

3위는 '고터·세빛 관광특구 글로벌 관광지 도약'이 선정됐다. 한강을 품은 서울시 유일 관광특구로 지난해 12월 지정된 '고터·세빛 관광특구'는 수상 레저, 휴식, 문화, 쇼핑, 미식을 한 공간에서 즐길 수 있는 복합 공간으로 조성됐다.

2위 2025 서리풀뮤직페스티벌. 서초구 제공.

4위는 '생활 만족도 최고 도시 '서초' 브랜드 고공 행진', 5위는 '골목형상점가 확대 지정 & 골목상권 문전성시 프로젝트'가 각각 올랐다. 이밖에 ▲6위 '흡연자와 비흡연자의 공존, 서초 에어흡연, 서초 AI 흡연제로' ▲7위 '아·태 사법정의 허브, 국제법률도시로 발돋움' ▲8위 '양재 AI 특구 시대 개막, AICT 우수기업센터 & 870억 원 펀드' ▲9위 '청년의 도전을 응원하는 미취업청년 자격증 응시료 지원' ▲10위 '서초 전역이 책있는거리로, 책과 사람을 잇는 여행하는 도서관'이 선정됐다.

전성수 서초구청장은 "올 한 해 1900여명의 동료 공직자들과 함께 추진해 온 다양한 사업들에 대한 구민들의 공감과 관심에 깊이 감사드린다"며 "다가오는 2026년도에도 구민들의 목소리를 경청하고 화답해 서초에 사는 것이 자부심이 될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

3위 고터세빛 관광특구 '글로벌 관광지' 도약!. 서초구 제공.





