[날씨]내일 전국 흐리고 남부 비

금요일인 19일 전국은 대체로 흐린 하늘을 보이겠으며, 오후부터는 남부 일부 지역에 비가 내릴 전망이다.

오후부터 밤사이에는 부산과 울산, 경남 동부 내륙, 남해안 지역에 강수가 예상된다.

경북 남부 동해안에서도 곳에 따라 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어질 것으로 보인다. 모레인 20일에는 전국으로 비가 내릴 가능성이 크다. 기온은 전날과 비슷하게 영하권에 머물러 쌀쌀한 날씨가 이어지겠다.

강원 내륙·산지와 경북 내륙을 중심으로 아침 기온은 영하 5도 이하까지 내려가겠으며, 충청권 내륙과 남부 내륙 일부 지역에서는 낮과 밤의 기온 차가 15도 안팎으로 크게 벌어질 것으로 예상돼 건강 관리에 주의가 필요하다.

아침 최저기온은 -8∼7도, 낮 최고기온은 5∼17도로 관측될 전망이다.

한편 이날 오후부터 강원 산지에는 강한 바람이 불 것으로 보인다. 바다의 물결은 동해·서해 앞바다에서 0.5∼1.5m, 남해 앞바다에서는 0.5∼1.0m 수준을 나타내겠다. 해안선에서 약 200㎞ 이내 먼바다의 파고는 동해·서해 0.5∼2.0m, 남해 0.5∼1.5m로 예측된다.





박형수 기자



