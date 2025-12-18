본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

[포토] 발언하는 최교진 교육부장관

조용준기자

입력2025.12.18 16:13

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
[포토] 발언하는 최교진 교육부장관
AD
원본보기 아이콘

최교진 교육부 장관이 18일 서울 종로구 정부서울청사에서 학부모 및 학부모단체가 참석한 가운데 열린 제1차 교육진담 간담회에 참석, 발언하고 있다.





AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"삼성전자 구조대 왔습니다" 절반 이상 250만원 수익…가장 극단적으로 갈렸다 "삼성전자 구조대 왔습니다" 절반 이상 250만원 수... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"숨을 못 쉬어요" 젤리 먹던 손녀…그 순간 '슈퍼우먼'이 나타났다

"20년 젊어 보여, 비결이 뭡니까" 비키니 입고 대회 나간 '할머니 보디빌더'

"절대 버리지 마세요"…약사들은 꼭 챙긴다는 작은 봉지

망가져 반납된 책 펼쳤더니…지퍼백에 돈과 손편지가

제주 놀러간 20대, "차가 없네?" 렌터카로 광란의 드리프트

내부순환로·북부간선도로 지하화… 3.4조 투입 '땅 밑으로'

서울시장 바뀌면 재개발 올스톱?…정원오의 대답은

새로운 이슈 보기