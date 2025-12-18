[포토] 발언하는 차정인 국가교육위원장

차정인 국가교육위원장이 18일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 제63차 전체회의에 참석, 고교학점제 등에 대해 발언하고 있다.







