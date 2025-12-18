본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

희망브리지-한국낙농육우협회, 재난취약계층 지원 맞손

이경호기자

입력2025.12.18 13:54

시계아이콘00분 26초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
사진 왼쪽부터 한국낙농육우협회 이승호 회장과 희망브리지 임채청 회장이 재난취약계층 지원 업무협약을 체결한 뒤 기념사진 촬영을 하고있다. 희망브리지

사진 왼쪽부터 한국낙농육우협회 이승호 회장과 희망브리지 임채청 회장이 재난취약계층 지원 업무협약을 체결한 뒤 기념사진 촬영을 하고있다. 희망브리지

AD
원본보기 아이콘

희망브리지 전국재해구호협회(회장 임채청)는 사단법인 한국낙농육우협회(회장 이승호)와 재난 발생 시 이재민 및 재난 취약계층 지원을 위한 업무협약을 체결했다고 18일 밝혔다.


이번 협약을 통해 양 기관은 ▲이재민 및 재난 취약계층 구호 협력 ▲재난 대응 기반의 협력 사업 ▲구호 지원을 위한 대응체계 구축 등을 함께할 예정이다.

한국낙농육우협회 이승호 회장은 "낙농·육우 산업은 목장을 기반으로 하는 만큼 재난 발생 시 현장에서 큰 영향을 받아 왔고, 그 과정에서 사회의 많은 도움을 받아왔다"며 "앞으로는 재난 대응 전문 기관인 희망브리지와 협력해 재난 발생 시 다양한 지원 등으로 도움을 나누는 데 함께하겠다"고 말했다.


희망브리지 임채청 회장은 "재난은 개인뿐 아니라 산업과 공동체 전반에 영향을 미친다"며 "이번 협약을 계기로 재난 발생 시 신속하고 체계적인 지원이 이루어질 수 있도록 양 기관이 긴밀히 협력하겠다"고 말했다.




이경호 기자 gungho@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"삼성전자 구조대 왔습니다" 절반 이상 250만원 수익…가장 극단적으로 갈렸다 "삼성전자 구조대 왔습니다" 절반 이상 250만원 수... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

사무장 출신 박창진 "이학재, 공항 운영 기본적 이해 결여…일반인 같은 출입국 경험 없어서였나"

"20년 젊어 보여, 비결이 뭡니까" 비키니 입고 대회 나간 '할머니 보디빌더'

"절대 버리지 마세요"…약사들은 꼭 챙긴다는 작은 봉지

제주 놀러간 20대, "차가 없네?" 렌터카로 광란의 드리프트

베트남 공안에 잡히자 무릎 꿇고 오열한 남성…티셔츠엔 태극기가

서울시장 바뀌면 재개발 올스톱?…정원오의 대답은

카카오 이어 네이버도 폭발물 설치 협박…직원 재택 권고

새로운 이슈 보기