미시령 힐링가도 전국사진공모전 시상식 20일 인제서 개최

이종구기자

입력2025.12.18 13:42

금상에 어승완 작가의 '공룡능선의 비경' 수상
20일~24일 박인환문학관서 전시

미시령 힐링가도 전국사진공모전 시상식이 오는 20일 인제산촌민속박물관에서 개최된다.

금상 어승완 공룡능선의비경(경기 군포). 인제군 제공

이번 공모전은 사단법인 한국사진작가협회 인제지부(지부장 김장헌)가 주최·주관하고 강원특별자치도, 강원특별자치도의회, 인제군, 인제군의회, 한국사진작가협회가 후원으로 열렸다.


이번 공모전에서는 금상 1점, 은상 2점, 동상 3점, 가작 5점, 입선 80점 등 총 91점이 선정돼 시상된다.

금상은 어승완 작가의 '공룡능선의 비경'이 차지했다. 해당 작품은 비 오는 가을날 비구름이 걷힌 뒤 가을 단풍과 운해가 어우러진 공룡능선의 장관을 담아내며, 강원특별자치도지사상을 수상한다.

은상 박기동 가을축제전경(전북 전주). 인제군 제공

은상 차재철-자작나무 숲(강원 홍천). 인제군 제공

은상에는 차재철 작가의 '자작나무 숲'과 박기동 작가의 '가을축제 전경', 동상에는 김창수 작가의 '합소의 노을', 김건수 작가의 '소양강의 가을', 이서지 작가의 '뗏목시연'이 각각 선정됐다. 가작은 김문환 작가의 '백담사 템플스테이', 이정원 작가의 '즐거운 날', 박성문 작가의 '꽃밭 관람', 김광수 작가의 '휘날리는 폭포수', 박정자 작가의 '아침햇살 울산바위'가 수상했다. 이 밖에도 박정란 작가의 '설악 마주보기길 운해' 등 80점이 입선작으로 선정됐다.


한편, 수상작 전시는 12월 20일부터 24일까지 박인환문학관 2층 갤러리에서 열리며, 미시령 힐링가도 9경을 비롯해 힐링가도 주변 자연경관과 인제의 아름다운 풍경, 지역 축제의 다양한 모습을 감상할 수 있다.




인제=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
