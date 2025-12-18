본문 바로가기
Dim영역
증권
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

기타

"삼성전자 구조대 왔습니다" 절반 이상 250만원 수익…가장 극단적으로 갈렸다

조슬기나기자

입력2025.12.18 13:40

수정2025.12.18 14:17

시계아이콘01분 01초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

신한투자증권, 개인 투자자 성과 분석 공개

올해 개인투자자 10명 중 7명은 올해 주식 투자를 통해 평균 912만원의 수익을 실현한 것으로 나타났다.


신한투자증권은 1~11월 국내 주식 거래 데이터를 분석한 결과, 개인 투자자 67.0%가 수익을 냈다고 18일 밝혔다. 평균 수익액은 912만원으로 집계됐다. 반면 개인투자자 33%는 평균 685만 원의 손실을 입었다.

"삼성전자 구조대 왔습니다" 절반 이상 250만원 수익…가장 극단적으로 갈렸다
AD
원본보기 아이콘


수익 투자자 가운데 수익 '100만원 이하' 구간이 54.4%로 가장 높은 비중을 차지했다. 이어 '100만원 초과~1000만원 이하'가 32.3%, '1000만원 초과'가 13.3% 순이었다.


손실 구간 역시 손실 '100만원 이하'가 57.1%로 가장 많았다. '100만원 초과~1000만원 이하' 30.1%, '1000만 원 초과' 손실은 12.9%로 집계됐다. 수익과 손실 모두 소액 구간에 집중되는 양상이 두드러졌다.


종목별로는 삼성전자가 개인 투자자의 희비가 가장 엇갈렸다. 삼성전자를 매도한 투자자 가운데 81.4%는 평균 250만원의 수익을 기록한 반면, 18.6%는 평균 100만원의 손실을 봤다.

수익 실현 고객의 매도 단가는 7만~8만원대 35.0%, 5만~6만원대 34.2%, 9만원 이상 30.9%로 분포했다. 주가가 11만원 이상으로 상승했던 시점에 매도한 비중은 0.5%에 그쳤다. 반대로 손실 실현 고객의 매수 단가는 5만~6만원대 비중이 53.3%로 가장 높았으며, 7만~8만원대는 32.3%, 9만원 이상은 14.4%로 집계됐다.


시장별로 보면 코스피 종목을 매도한 개인 투자자의 71%가 수익을 실현한 반면, 코스닥 종목 매도 고객은 수익 53%, 손실 47%로 수익과 손실 비중이 비슷하게 나타났다. 올해 고객 수 기준 코스피 수익 상위 종목에는 삼성전자 , SK하이닉스 , 두산에너빌리티 등이 포함됐으며, 손실 상위 종목에는 삼성전자, 카카오 , NAVER 가 이름을 올렸다.

연합뉴스

연합뉴스

원본보기 아이콘

코스닥 시장에서는 에코프로, 로보티즈, 레인보우로보틱스 등이 수익 상위 종목에, 에코프로, 에코프로비엠, 휴림로봇은 손실 상위 종목에 들어갔다.


신한투자증권 관계자는 "개인 투자자의 성과는 지수와 종목 선택과 매매 시점에 따라 큰 차이를 보인다"며 "데이터 분석과 서비스 제공을 통해 투자자가 합리적인 판단을 내릴 수 있도록 지원하겠다"고 밝혔다.


한편, 신한투자증권은 이와 함께 신한 SOL증권 MTS 내 '고수들의 종목' 코너를 통해 수익률 상위 1000명의 투자자가 선택한 매수·매도·보유 상위 10개 종목과 ETF를 공개하고 있다.





조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"삼성전자 구조대 왔습니다" 절반 이상 250만원 수익…가장 극단적으로 갈렸다 "삼성전자 구조대 왔습니다" 절반 이상 250만원 수... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

사무장 출신 박창진 "이학재, 공항 운영 기본적 이해 결여…일반인 같은 출입국 경험 없어서였나"

"20년 젊어 보여, 비결이 뭡니까" 비키니 입고 대회 나간 '할머니 보디빌더'

"절대 버리지 마세요"…약사들은 꼭 챙긴다는 작은 봉지

제주 놀러간 20대, "차가 없네?" 렌터카로 광란의 드리프트

베트남 공안에 잡히자 무릎 꿇고 오열한 남성…티셔츠엔 태극기가

서울시장 바뀌면 재개발 올스톱?…정원오의 대답은

카카오 이어 네이버도 폭발물 설치 협박…직원 재택 권고

새로운 이슈 보기