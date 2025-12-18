본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

호남

전주시 '탄소중립포인트' 인센티브 지급

호남취재본부 백건수기자

입력2025.12.18 12:26

시계아이콘00분 47초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

1만1천997명·2억4천만원 규모

전북 전주시가 탄소중립 실천을 통해 온실가스를 감축하는 데 동참한 시민 1만 1997명에게 총 2억4,000여 만원의 인센티브를 지급한다.

전주시청 전경. 전주시 제공

전주시청 전경. 전주시 제공

AD
원본보기 아이콘

18일 시에 따르면 '탄소중립 포인트제'는 온실가스 감축을 위한 대표적인 시민참여 프로그램으로, 에너지 분야의 경우 최근 2년간의 전기·수도·가스 사용량과 현 사용량을 비교해 5% 이상 감축할 경우 가정 연 최대 10만원, 상업시설 연 최대 40만원의 인센티브를 받을 수 있다.


또 탄소중립 포인트제 자동차 분야의 경우 참여 시점 기준 주행거리 대비 참여 종료 시점의 확인 주행거리를 비교해 감축할 경우 연 최대 10만 원의 인센티브가 제공된다.

올해 상반기 참여자들은 생활 속 에너지 절약을 통해 총 4911t의 온실가스를 감축하는 성과를 거뒀다. 이는 연간 20년생 소나무 110만 그루를 심은 효과와 같다.


이와 관련 시는 생활 속 탄소중립 실천 확산을 위해 연중 탄소중립 포인트제(에너지) 참여자를 모집하고 있으며, 탄소중립 포인트제(자동차)는 매년 2~3월경 참여자를 모집하고 있다.


탄소중립 포인트제(에너지) 참여를 희망하는 시민은 전기·수도·가스 고객 번호 혹은 수용가 번호를 확인한 후 탄소중립 포인트제 누리집을 통해 가입하거나, 기후변화대응과 또는 가까운 동 주민센터를 방문해 신청할 수 있다.

또 탄소중립 포인트제(자동차)는 탄소중립 포인트제(자동차) 누리집 회원가입 또는 재참여 신청 후 참여할 수 있다.


단, 가입 후 주소나 연락처, 계좌번호 등에 변경 사항을 발견할 경우에는 탄소중립 포인트제 누리집에서 개인정보를 수정해야 정상적으로 인센티브를 받을 수 있다.


진교훈 전주시 복지환경국장은 "생활 속에서 탄소중립을 실천하고 인센티브도 지급받는 탄소중립 포인트제에 시민들의 많은 관심과 참여를 부탁드린다"고 말했다.





호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[단독] 테슬라 따돌릴까…정의선 회장 직접 나섰다, 자율주행 기술 전략 '분수령' [단독] 테슬라 따돌릴까…정의선 회장 직접 나섰다... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

쿠팡 털려 떨고 있는데…온라인서 손쉽게 거래되는 개인정보

베트남 공안에 잡히자 무릎 꿇고 오열한 남성…티셔츠엔 태극기가

사무장 출신 박창진 "이학재, 공항 운영 기본적 이해 결여…일반인 같은 출입국 경험 없어서였나"

"출산율 낮은 韓, 쌍둥이 출산 줄여야"…이유는

24조 분의 1 확률 뚫었다…7년 만에 또 20억 복권 당첨된 부부

서울시장 바뀌면 재개발 올스톱?…정원오의 대답은

여천NCC 91.5만t 설비부터 폐쇄…에틸렌 감축 목표 넘을 듯

새로운 이슈 보기