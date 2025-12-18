전주시 '탄소중립포인트' 인센티브 지급

1만1천997명·2억4천만원 규모

전북 전주시가 탄소중립 실천을 통해 온실가스를 감축하는 데 동참한 시민 1만 1997명에게 총 2억4,000여 만원의 인센티브를 지급한다.

전주시청 전경. 전주시 제공 AD 원본보기 아이콘

18일 시에 따르면 '탄소중립 포인트제'는 온실가스 감축을 위한 대표적인 시민참여 프로그램으로, 에너지 분야의 경우 최근 2년간의 전기·수도·가스 사용량과 현 사용량을 비교해 5% 이상 감축할 경우 가정 연 최대 10만원, 상업시설 연 최대 40만원의 인센티브를 받을 수 있다.

또 탄소중립 포인트제 자동차 분야의 경우 참여 시점 기준 주행거리 대비 참여 종료 시점의 확인 주행거리를 비교해 감축할 경우 연 최대 10만 원의 인센티브가 제공된다.

올해 상반기 참여자들은 생활 속 에너지 절약을 통해 총 4911t의 온실가스를 감축하는 성과를 거뒀다. 이는 연간 20년생 소나무 110만 그루를 심은 효과와 같다.

이와 관련 시는 생활 속 탄소중립 실천 확산을 위해 연중 탄소중립 포인트제(에너지) 참여자를 모집하고 있으며, 탄소중립 포인트제(자동차)는 매년 2~3월경 참여자를 모집하고 있다.

탄소중립 포인트제(에너지) 참여를 희망하는 시민은 전기·수도·가스 고객 번호 혹은 수용가 번호를 확인한 후 탄소중립 포인트제 누리집을 통해 가입하거나, 기후변화대응과 또는 가까운 동 주민센터를 방문해 신청할 수 있다.

또 탄소중립 포인트제(자동차)는 탄소중립 포인트제(자동차) 누리집 회원가입 또는 재참여 신청 후 참여할 수 있다.

단, 가입 후 주소나 연락처, 계좌번호 등에 변경 사항을 발견할 경우에는 탄소중립 포인트제 누리집에서 개인정보를 수정해야 정상적으로 인센티브를 받을 수 있다.

진교훈 전주시 복지환경국장은 "생활 속에서 탄소중립을 실천하고 인센티브도 지급받는 탄소중립 포인트제에 시민들의 많은 관심과 참여를 부탁드린다"고 말했다.





호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr



