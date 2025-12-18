정읍시, 민생회복 소비쿠폰 집행 지자체 평가 '우수'

특별교부세 1억 5천만원 확보

전북 정읍시가 행정안전부에서 주관한 '민생회복 소비쿠폰 집행 우수 지자체 평가'에서 기초지자체 부문 '나'등급에 선정돼 특별교부세 1억 5,000만원을 확보했다.

정읍시가 '민생회복 소비쿠폰 집행 우수 지자체 평가'에서 기초지자체 부문 '나'등급에 선정돼 특별교부세 1억 5,000만원을 확보했다. 정읍시 제공 AD 원본보기 아이콘

18일 시에 따르면 이번 평가는 행정안전부가 전국 243개 지방자치단체를 대상으로 소비쿠폰 정책의 집행 성과와 실효성을 종합적으로 분석해 우수 지자체를 가리는 방식으로 진행됐다.

평가는 ▲지급 실적 ▲사용률·사용처 확대 ▲신청·지급 편의성 ▲홍보 실적 등 정량평가와 우수사례 정성평가를 병행해 공정성을 기했다.

시는 이번 평가에서 시민 접근성을 대폭 높인 '찾아가는 신청 서비스'와 지역 소상공인 중심의 사용처 확대 전략이 높은 점수를 받았다. 또한 온·오프라인을 연계한 적극적인 홍보로 소비쿠폰의 빠른 확산과 높은 사용률을 이끌어낸 점도 주효했다. 민생 회복과 지역 상권 활성화를 동시에 잡은 정책 추진력이 정부로부터 인정받은 셈이다.

시는 이번에 확보한 특별교부세 1억 5,000만원을 향후 지역경제 활성화와 민생 안정 관련 사업에 재투자해 시민들이 체감할 수 있는 혜택으로 환원할 방침이다.

이학수 시장은 "이번 소비쿠폰 평가 결과는 시민과 소상공인 모두에게 실질적인 도움이 되도록 현장 중심의 민생 행정을 추진한 결과이다"며 "앞으로도 정읍시는 지역경제 회복과 시민 생활 안정을 최우선 가치로 두고, 시민들이 현장에서 변화를 체감할 수 있는 정책을 꾸준히 이어가겠다"고 말했다.

한편, 시는 민생경제 위축에 선제적으로 대응하기 위해 내년 1월 19일부터 전 시민에게 1인당 30만원의 민생회복지원금을 지급할 계획이다.

이번 지원금은 총 305억원 규모로, 예산 절감분과 재정 조정액을 활용해 재원을 마련했으며 재산·소득과 관계없이 모든 정읍시민을 대상으로 한다.





호남취재본부 표영길 pyo7480@asiae.co.kr



