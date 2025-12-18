[속보]與 "22일 정보통신망법 개정안·23일 내란재판부법 국회 본회의 상정"
이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스[단독] 테슬라 따돌릴까…정의선 회장 직접 나섰다... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[속보]與 "22일 정보통신망법 개정안·23일 내란재판부법 국회 본회의 상정"
2025년 12월 18일(목)
[속보]與 "22일 정보통신망법 개정안·23일 내란재판부법 국회 본회의 상정"
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
"여친이 집 안 사와도 된대요" 마음 편해서…한국 남성들 떠난 곳
"이번 하락, 과거와 다르다…대공황 전조와 유사" 전문가 경고 빗발치는 비트코인
"진짜 떠올랐다" 시속 177㎞로 날아가는車 양산…대당 가격이 무려
"놀라고 있다" 역대 4번째 연간 '하락세 전망'…대형 악재 없는데 비트코인은 왜
24조 분의 1 확률 뚫었다…7년 만에 또 20억 복권 당첨된 부부
쿠팡 털려 떨고 있는데…온라인서 손쉽게 거래되는 개인정보
베트남 공안에 잡히자 무릎 꿇고 오열한 남성…티셔츠엔 태극기가
사무장 출신 박창진 "이학재, 공항 운영 기본적 이해 결여…일반인 같은 출입국 경험 없어서였나"
24조 분의 1 확률 뚫었다…7년 만에 또 20억 복권 당첨된 부부