경찰, '통일교 금품수수 의혹' 전재수 내일 소환 통보

경찰이 '통일교 정치권 로비 의혹'과 관련해 전재수 더불어민주당 의원에게 19일 조사를 받으러 나오라고 통보했다.

전재수 전 해양수산부 장관이 15일 국회의원회관 내 사무실에서 나오고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

18일 아시아경제의 취재를 종합하면 경찰청 특별전담수사팀은 내일 전 의원에게 경찰에 출석해 조사받으라고 통보한 것으로 전해졌다.

앞서 경찰은 지난 15일 전재수 의원실, 부산 지역구 사무실, 자택, 세종 장관 집무실 등을 압수수색했다. 이 과정에서 전 전 장관의 휴대전화 및 PC 파일을 비롯해 통일교 행사 관련 축전 등 문건들을 확보했다.

전 의원은 2018년 무렵 통일교 측으로부터 현금 2000만원과 1000만원 상당의 불가리 시계 1점을 받은 혐의(뇌물수수 등)를 받는다. 다만 압수수색에서 시계는 발견되지 않았다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>