리디, AI 공모전 'HI, AI Contest' 개최..."AI 전략에 가속"

임직원 누구나 AI 활용법 탐구 가능

AI전략팀도 신설

콘텐츠 플랫폼 기업 리디는 임직원의 AI 역량을 높이기 위해 사내 AI 공모전 'HI, AI Contest'를 개최했다고 18일 밝혔다.

이번 공모전은 매년 개최해 온 데모위크의 도전 정신을 바탕으로, 개발·비개발 직군 구분 없이 임직원 누구나 AI 활용 방법을 직접 탐색하고 실무에 적용해 볼 수 있도록 기획됐다.

공모전은 'AI와 일하는 방식'을 주제로,AI 다양한 부서의 구성원들이 실제 업무 과정에서 얻은 경험과 아이디어를 제출하는 방식으로 진행됐다. 최종 후보작들은 개발센터와의 협업을 통해 기능 형태로 구현되며, 단순 제안을 넘어 실제 적용 가능성과 확장성까지 함께 검증했다. 최종 수상작 3건은 전사 발표와 경영진 심사, 직원 투표를 거쳐 결정됐다.

최우수상에는 재무 업무 전반을 자동화하는 4종의 봇을 직접 구현한 사례가 선정됐다. 해당 사례는 업무 적용성과 확장 가능성 측면에서 높은 평가를 받았다. 이 외에도 LLM(대규모 언어 모델) 및 생성형 AI를 활용해 업무 소요 시간을 단축하거나 반복 업무를 자동화하는 등 실무에 바로 적용 가능한 다양한 아이디어가 공유됐다.

리디는 이번 공모전을 통해 발굴된 AI 활용 사례를 조직 전반으로 확산하기 위해 최근 AI 전략을 전담하는 'AX(AI Transformation)팀'을 신설하고, 임직원 대상 교육과 다양한 AI 실험 환경을 단계적으로 강화해 나갈 방침이다.

리디 관계자는 "이번 공모전을 통해 현업에서 바로 활용 가능한 AI 적용 사례를 발굴할 수 있었다"며 "앞으로 AI 기반 업무 시스템을 통해 반복 업무를 줄이고, 구성원들이 보다 창의적인 업무에 집중할 수 있는 업무 환경을 조성해 나갈 계획"이라고 전했다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr



