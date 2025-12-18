중기부-국세청, AI 중기·스타트업 성장 위해 손잡았다

AI 스타트업에 세무조사 유예 등 지원

한성숙 "전주기 지원 협력체계 구축할 것"

중소벤처기업부와 국세청은 18일 서울 종로구 서울지방국세청에서 인공지능(AI) 중소·스타트업 성장지원을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 중기부가 세정지원 대상 AI 중소·스타트업의 명단을 국세청에 제공하면, 국세청은 해당 기업에 대한 ▲세무검증 최소화 ▲연구개발(R&D) 세액공제 사전심사 지원 ▲납부기한 연장 등 유동성 지원 ▲세무쟁점 상담 등을 지원하는 것을 주요 내용으로 한다.

한성숙 중소벤처기업부 장관이 17일 정부세종청사 중기부 기자실에서 2026년 주요 정책 추진계획에 관해 설명하고 있다.

중기부는 중소기업의 AI 모델 및 서비스 개발을 위한 R&D 및 사업화, AI 기술 적용을 통한 생산성 및 품질향상, 기업경영 효율화 등을 지원하고, 국세청은 세금신고와 검증, 세금과 연계된 자금 유동성 등 기업이 현실적으로 당면하게 되는 어려움을 세정측면에서 적극적으로 지원하게 된다. 이들은 이번 협약을 통해 AI 중소기업이 기술개발 등 핵심 업무에 집중해 빠르게 성장할 수 있게 될 것으로 기대하고 있다.

한성숙 중기부 장관은 "향후 분야별 업무협력을 확대해 AI 중소·스타트업이 글로벌 AI 기업으로 성장해 나갈 수 있는 전주기 지원 협력체계를 구축하는 데 최선을 다할 것"이라고 했다. 임광현 국세청장은 "우리 경제의 주축인 중소·벤처기업과 스타트업이 AI 기술을 바탕으로 혁신과 성장을 이루어 나가는 것이 무엇보다 중요하다"며 "AI 기업이 현장에서 체감할 수 있는 실질적인 도움이 되도록 중기부와 지속해서 협력해 나가겠다"고 말했다.





