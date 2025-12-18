본문 바로가기
광주시, 12·29 제주항공 참사 희생자 추모음악회 연다

호남취재본부 송보현기자

입력2025.12.18 09:22

참사 1주기 맞아 26~27일
예술의전당서 추모 공연

지난 1월 18일, 무안공항 12·29 여객기 참사 현장 울타리에 검은 리본과 웨딩베일, 추모 메시지가 걸려 있다. 송보현 기자

지난 1월 18일, 무안공항 12·29 여객기 참사 현장 울타리에 검은 리본과 웨딩베일, 추모 메시지가 걸려 있다. 송보현 기자

1년이 지났다. 광주에서 12·29 여객기 참사를 기억하는 추모 공연이 열린다.


광주시는 오는 26일과 27일 오후 광주예술의전당 대극장에서 '12·29 여객기 참사 1주기 추모 공연'을 개최한다고 18일 밝혔다. 지난해 12월 29일 무안국제공항에서 발생한 제주항공 여객기 사고 희생자를 기리기 위한 자리다.

첫날인 26일 오후 7시에는 광주시립국악관현악단이 '진혼, 기억'을 주제로 무대에 오른다. 사회는 영화배우이자 국악인 오정해 씨가 맡는다. 공연은 광주시립창극단의 '진도씻김굿'으로 시작되며, 이어 소리꾼 장사익이 '찔레꽃', '꽃구경', '아리랑'을 노래한다.


마지막 무대에서는 이정호 작곡가의 국악 레퀴엠 '진혼'이 연주된다. 이 작품에는 광주시립관현악단과 광주시립합창단, 광주시립창극단, 광주소년소녀합창단, 목포시립합창단, 순천시립합창단 등 광주·전남 지역 예술단체들이 함께 참여한다.


국악 레퀴엠 '진혼'은 진도씻김굿을 바탕으로 제작된 작품으로, 가톨릭 미사 합창 가사와 진도씻김굿 길닦음 중 애소리와 하적소리, 재화, 나무아미타불, 천궁 등을 차용해 구성됐다.

둘째 날인 27일 오후 5시에는 광주시립교향악단이 '179명의 이름을 기억하며'를 주제로 추모음악회를 연다. 이번 공연은 사고로 숨진 179명을 한 사람씩 떠올리는 데 초점을 두고 기획됐다. 프로그램은 슬픔과 기억, 연대로 이어지는 흐름으로 구성됐다.


연주회는 사무엘 바버의 '현을 위한 아다지오'로 시작된다. 이어 바이올리니스트 김봄소리가 존 윌리엄스의 '종달새의 비상'을 협연한다. 세 번째 순서에서는 작가 황석영이 희생자를 기리는 글을 낭독한다. 마지막 무대는 구스타프 말러의 '교향곡 3번 제6악장'으로 마무리된다.


윤영문 광주예술의전당 전당장은 "참사 이후 시간이 흘렀지만, 여전히 남아 있는 질문과 마음들이 있다"며 "이틀간의 공연이 그 기억을 돌아보는 시간이 되기를 바란다"고 말했다.

'12·29 여객기 참사 1주기 추모공연' 웹자보. 광주시 제공

'12·29 여객기 참사 1주기 추모공연' 웹자보. 광주시 제공

원본보기 아이콘




호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
