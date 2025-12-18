"플러그만 꽂으면 충전·결제까지"…현대차그룹, PnC 네트워크 확대

현대차그룹이 전기차 충전 케이블만 연결하면 회원 인증부터 충전과 결제가 모두 한 번에 완료되는 '플러그 앤 차지(Plug and Charge·PnC)' 충전 네트워크를 내년부터 본격 확대한다고 18일 밝혔다.

국제 표준 기술인 PnC는 회원인증 카드나 신용카드를 요구하는 일반적인 전기차 충전과 달리 차량과 충전기 사이에 암호화 통신을 적용해 안전하고 간편한 서비스를 제공하는 게 특징이다.

부산 동백공원 이피트(E-pit) 전기차 충전소 전경. 현대차그룹 제공

먼저 2026년 1분기 중 채비, 현대엔지니어링과 협업해 기존 양사가 보유한 충전소에 PnC 기술을 적용한다. 이를 통해 PnC 사용 가능 충전소를 1500곳 이상으로 늘리고 이후 나머지 10개 사와도 충전 네트워크 확대를 본격화한다.

하반기에는 정부의 스마트 제어 충전기 보급 확대 정책과 연계해 통신 규격과 결제 체계 등을 검증하고 완속 충전기에서도 PnC 충전이 가능하도록 할 예정이다.

현대차그룹 관계자는 "PnC 서비스 확대는 편리한 충전 경험을 더 많은 곳에서 제공하기 위한 첫걸음"이라며 "정부와 협력해 충전 인프라 혁신을 위한 노력도 이어갈 것"이라고 밝혔다.





