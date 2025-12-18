카카오뱅크 글로벌 확장 본격화…'슈퍼뱅크' 인니 증권거래소 상장

슈퍼뱅크, 시가총액 2.4조

청약 신청 100만건 돌파

윤호영 "글로벌 디지털뱅킹 네트워크 구축해 중장기 성장 동력 확보"

17일 인도네시아 자카르타의 인도네시아 증권거래소(IDX)에서 열린 '슈퍼뱅크 상장 기념식'에서 카카오뱅크와 슈퍼뱅크 임직원들이 기념 촬영을 하고 있는 모습. 카카오뱅크 제공 AD 원본보기 아이콘

카카오뱅크는 첫 글로벌 투자처인 인도네시아 디지털은행 '슈퍼뱅크'가 인도네시아 증권거래소(IDX)에 성공적으로 상장했다고 18일 밝혔다.

상장 첫날 슈퍼뱅크의 기업 가치는 2조4000억원 규모로 추산된다. 이는 카카오뱅크가 슈퍼뱅크에 첫 투자를 집행한 2023년 당시 기업 가치 9000억원 대비 약 2.6배 성장한 수치다. 카카오뱅크가 보유한 지분 가치 역시 크게 올랐다. 카카오뱅크는 2023년과 지난해 두 차례에 걸쳐 슈퍼뱅크에 총 1140억원을 투자했으며, 상장 이후 카카오뱅크가 보유한 지분 가치는 약 2044억원에 이를 것으로 보고 있다.

슈퍼뱅크의 청약 신청에는 100만건 이상의 주문이 들어와 318대 1의 경쟁률을 기록했다. 상장 당일 주가 또한 급등해 공모가인 주당 635루피아보다 약 25% 상승해 상한가를 기록했다. 슈퍼뱅크가 출범 1년 6개월 만에 상장에 성공할 수 있었던 배경에는 카카오뱅크만의 '글로벌 진출 전략'이 주효했던 것으로 분석된다.

카카오뱅크는 지난 2023년 10월 그랩(Grab)과 동남아시아 사업에 대한 전략적 파트너십을 맺고 슈퍼뱅크에 지분 투자를 단행했다. 인수합병(M&A) 방식 대신 기술 기반 전략을 내세운 것이 특징이다. 현지 소규모 은행 인수·합병을 통해 동남아시아에 진출해 온 기존 관행에서 벗어나, 카카오뱅크의 핵심 모바일 기술을 이식하는 방식을 택했다. 이를 통해 카카오뱅크는 2년 만에 상장에 성공했으며 흑자도 달성했다.

카카오뱅크는 슈퍼뱅크의 출범부터 상품 및 서비스 출시, 모바일 앱 인터페이스(UI)·사용자경험(UX) 등 다양한 분야에서 긴밀한 협력을 이어왔다. 단순 지분 투자를 넘어 카카오뱅크만의 모바일 뱅킹 성공 경험과 기술 역량 강점을 발휘해 슈퍼뱅크가 혁신적인 금융 서비스를 선보일 수 있도록 자문을 제공해왔다. 슈퍼뱅크는 올해 1분기 흑자 전환에 성공한 데 이어서 현재는 500만명 이상의 고객을 확보하며 성장세를 이어가고 있다.

카카오뱅크는 슈퍼뱅크와의 협업 성공 사례를 발판 삼아 글로벌 진출에 박차를 가할 계획이다. 동남아시아뿐만 아니라 기타 지역으로 진출 국가를 넓히고 사업 범위 또한 지분투자를 넘어 모바일 금융 시스템 구축을 주도한다는 계획이다.

지난 6월 인가 획득 후 서비스 개시를 준비 중인 태국 가상은행의 경우에도 상품, 서비스뿐 아니라 모바일 앱 개발에서도 카카오뱅크가 주도해나갈 예정이다. 또한 그랩과도 협력을 지속해 시너지 창출을 모색한다.

윤호영 카카오뱅크 대표는 "최적화된 글로벌 진출 방식을 수립해 글로벌 사업 확장의 경쟁력과 가능성을 입증했다"며 "글로벌 시장에서의 카카오뱅크가 미래 은행의 성공모델로 주목받고 있는 만큼 글로벌 디지털뱅킹 네트워크를 구축해 중장기 성장 동력을 확보하겠다"고 했다.





부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>