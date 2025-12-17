'광주 軍공항 이전 합의' 李대통령 "충돌 아닌 상생으로 전환한 모범적인 사례"

李대통령, 페이스북 통해 밝혀

"중앙·지방 칸막이 허물고 해법 찾아낸 매우 뜻깊은 성과"

이재명 대통령은 17일 광주 군 공항 이전 문제가 이해 관계자 간 합의로 타결된 것에 대해 "중앙정부와 지방정부가 칸막이를 허물고, 지역의 목소리를 존중하며 함께 해법을 찾아낸 매우 뜻깊은 성과"라고 밝혔다.

이 대통령은 이날 페이스북 메시지를 통해 "수많은 갈등과 우려, 복잡한 이해관계가 얽혀 난항을 거듭하던 광주 군 공항 이전 문제가 실질적 진전을 이루며 해법의 실마리를 찾았다"고 말했다.

그러면서 이 대통령은 이번 합의가 국민주권정부 출범 이후 첫 번째 타운홀 미팅에서 제기된 현안과 맞닿아 있다는 점을 강조했다. 이 대통령은 "오늘의 합의는 더욱 각별한 의미로 다가온다"며 기획재정부·국방부·국토교통부와 광주광역시·전라남도·무안군이 함께한 '6자 협의체'가 "대화와 신뢰를 바탕으로 오랜 난제를 풀어냈다"고 평가했다. 중앙정부와 지방정부가 칸막이를 허물고 지역의 목소리를 존중하며 해법을 찾았다는 점을 이번 합의의 의미라고 강조한 것이다.

또 이 대통령은 "지역사회를 갈라놓았던 갈등을 대립이 아닌 협력으로, 충돌이 아닌 상생으로 전환한 모범적인 사례가 될 것"이라며 "지역 간 연대를 통해 공동의 미래를 설계해 나간 이번 경험이 전국 곳곳으로 확산돼 대한민국 균형발전의 새로운 계기가 되길 기대한다"고 했다.

이 대통령은 김영록 전라남도지사, 강기정 광주광역시장, 김산 무안군수에게 감사를 전하며 "무엇보다 긴 시간 인내하며 지혜를 모아주신 지역주민 여러분께도 감사와 축하의 마음을 전한다"고 했다. 이어 "언제나 해답은 현장에 있다는 믿음으로 앞으로도 국민 여러분의 생생한 목소리에 귀 기울이겠다"며 "오늘의 성과를 밑거름 삼아 진정한 국민주권정부의 길을 흔들림 없이 걸어가겠다"고 약속했다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr



