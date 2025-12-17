본문 바로가기
[속보] '통일교 1억 수수' 권성동, 내년 1월28일 선고

염다연기자

입력2025.12.17 17:04

권성동 국민의힘 의원이 3일 서울 서초동 서울중앙지법에서 통일교로부터 불법 정치자금을 수수한 혐의 사건 1차 공판에 출석하고 있다.

[속보] '통일교 1억 수수' 권성동, 내년 1월28일 선고





염다연 기자 allsalt@asiae.co.kr
