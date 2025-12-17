본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

'원룸 4채로 138억' 전세 사기 공범들도 징역형

변선진기자

입력2025.12.17 16:10

시계아이콘00분 27초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

'무자본 갭투자'로 원룸형 다가구주택 4채를 사들여 세입자 155명으로부터 138억원을 빼돌린 일당이 징역형을 선고받았다. 이들은 1심에서 징역 10년을 선고받은 임대업자 A씨의 공범들이다.


'원룸 4채로 138억' 전세 사기 공범들도 징역형
AD
원본보기 아이콘

서울남부지법 형사12단독 서영우 판사는 17일 사기 혐의로 기소된 B씨에게 징역 3년을 선고했다. B씨는 A씨의 배우자이자 건물주다. 다만 A씨가 복역 중인 점을 고려해 B씨가 재산 처분 등을 하는 것이 피해 회복 관점에서 도움 된다고 판단, 법적 구속은 하지 않았다.

건물 관리 등을 담당한 C씨에게도 징역 3년을 선고했다. 이 밖에 사기 혐의로 재판에 넘겨진 5명과 공갈 혐의로 기소된 D씨에게는 각각 징역형 집행유예가 선고됐다.


이들은 2017년 2월~2023년 10월 서울 영등포구, 금천구, 동작구 등에서 155명으로부터 전세보증금 135억원과 전세자금 대출금 3억원을 가로챈 범행에 가담한 혐의를 받는다. 이들은 건물 가치보다 높은 가격으로 전세 계약을 맺는 이른바 '깡통 전세'를 놓고, 보증금을 받아 매매대금을 충당했다.




변선진 기자 sj@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

자퇴 말리던 친구 "대기업보다 낫다"며 부러워해…3억4000만원 지원으로 완성한 곳[농업 바꾼 FTA]⑥ 자퇴 말리던 친구 "대기업보다 낫다"며 부러워해…... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

올해 돌아보니…우리 가족 "오구오구" 내 지갑은 "에구에구"

LG 에어컨 로고 뗐더니 진짜 金이였다 '대박'

삼겹살엔 캬아 ~ 이 한잔도 심장엔 매우 나빠요

서울 최대 '아파트 공화국' 송파, 전국 상승률 1위 비결은 '육각형 입지'

자퇴 말리던 친구도 부러워해…3억4000만원 지원으로 완성한 스마트팜

"설탕 대신 소금 한 꼬집… 커피 맛 살린다고 따라했더니"

김건희특검, '통일교 1억' 권성동에 징역 4년 구형

새로운 이슈 보기