카티스, 한국수력원자력과 54억원 규모 '경계방호 보안 시스템' 공급 계약

카티스 카티스 140430 | 코스닥 증권정보 현재가 1,133 전일대비 114 등락률 -9.14% 거래량 2,864,768 전일가 1,247 2025.12.17 14:32 기준 관련기사 카티스, 안양 신규 R&D센터 준공…"기술개발 역량·생산능력 강화"카티스, 200% 무증 결정…"주주가치 제고"카티스, 상반기 매출 전년比 44% '↑'…"하반기 수주 확대 기대" 전 종목 시세 보기 close 는 한국수력원자력과 54억원 규모 경계방호 보안 시스템 공급계약을 체결했다고 17일 밝혔다.

이번 계약에 따라 카티스는 차세대 원전 신한울 3, 4호기에 울타리 감시 및 침투감지 설비를 공급할 계획이다. 3분기 기준 누적 수주잔고는 316억원으로 한국수력원자력 공급계약을 반영하면 수주잔고가 370억원 규모로 늘어난다. 이는 전년 매출(약 317억원)을 뛰어넘는 수준이다.

카티스는 원자력 발전소, SMR(소형모듈원자로) 등 국가 주요시설 및 최고보안시설을 중심으로 공급레퍼런스를 확보하고 있다. 향후 경계방호 보안 시스템의 수요가 지속될 것으로 예상되는 만큼 공공보안 수주 확대에 주력할 계획이다.

이번에 공급하는 경계방호 보안 시스템은 경계(울타리) 감시 및 침투감지 설비 등이 통합된 시스템으로 원자력발전소 등 국가 핵심 인프라 외곽에 설치돼 침입시도를 실시간 감지·분석할 수 있다.

신한울 3, 4호기는 경북 울진군에 건설 중인 1400메가와트(MW)급 원자력 발전소로 높은 수준의 안전성과 보안체계가 요구되는 대형 국가 인프라 시설이다. 산업 특성상 외부 침입과 이상 상황에 대한 상시 감시 체계 구축이 필수 사항이다.

회사 관계자는 "원자력발전소, SMR 등 국가 핵심 인프라 시설을 중심으로 경계방호 보안에 대한 수요는 지속적으로 늘어나고 있는 상황"이라며 "올해 기존 출입통제 보안과 외곽 경계방어까지 통합한 차세대 통합 보안시스템 '엑시퀀트1.5'를 상용화한 만큼 국가 인프라 시설은 물론 산업 인프라 등 다양한 산업분야를 대상으로 적극적인 영업활동을 이어갈 것"이라고 설명했다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr



