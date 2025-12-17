연천군, 3년 연속 '의료급여사업 우수기관' 선정

경기 연천군이 보건복지부 주관 의료급여사업 평가에서 2023년, 2024년에 이어 2025년에도 3년 연속 '의료급여사업 우수기관'으로 선정됐다.

연천군청 전경. 연천군 제공

보건복지부는 전국 지자체를 대상으로 수급권자 의료 이용 실적, 의료급여 사례관리, 재가 의료급여 사업 운영 등 5개 분야 11개 지표를 종합적으로 평가해 우수 지자체 18개 기관을 선정했다.

의료급여사업은 생활을 유지할 능력이 없거나 어려운 국민에게 발생하는 질병, 부상, 출산 등에 대해 진찰·검사·치료 등 의료서비스를 제공하는 국가 사업이다.

연천군은 2024년 7월부터 전국적으로 확대된 '재가 의료급여' 사업을 적극 추진했으며, 특히 의료급여 과다이용자 사례관리를 집중적으로 실시하고, '지역사회와 함께하는 다함께 동행' 특화사업을 실시하는 등 차별화된 사례관리를 위해 노력하고 있다.

연천군 관계자는 "3년 연속 우수기관 선정에 안주하지 않고, 앞으로도 의료급여 수급권자가 지역사회 안에서 의료서비스를 지속적이고 안정적으로 제공받을 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.





연천=이종구 기자



