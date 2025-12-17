본문 바로가기
Dim영역
문화·라이프
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

문화일반

티빙, 내년 3월 WBC 전 경기 중계

이종길기자

입력2025.12.17 10:28

시계아이콘00분 20초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

일본·미국·푸에르토리코서 개최

티빙, 내년 3월 WBC 전 경기 중계
AD
원본보기 아이콘

티빙은 내년 3월 열리는 월드 베이스볼 클래식(WBC) 전 경기를 생중계한다고 17일 밝혔다. 대회는 내년 3월 5일부터 17일까지 일본과 미국, 푸에르토리코에서 열린다.


한국 대표팀 1차 캠프 참가 명단에는 류현진, 노경은 등 베테랑과 안현민, 김도영, 문동주, 정우주 등 2000년대생 유망주들이 포함됐다. 대표팀은 3월 2일 한신 타이거즈, 3월 3일 오릭스 버팔로즈와 평가전을 거쳐 본 대회에 나선다.

티빙은 KBO 리그 중계에서 진행한 다양한 중계 옵션 경험을 바탕으로 '팬덤 중계', '현장음 중계' 등 차별화된 콘텐츠를 선보일 예정이다.


관계자는 "스포츠와 예능을 결합한 오리지널 콘텐츠로 경쟁력을 강화할 예정"이라며 "이번 WBC 중계로 이용자 만족도를 높이겠다"고 말했다.




이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

자퇴 말리던 친구 "대기업보다 낫다"며 부러워해…3억4000만원 지원으로 완성한 곳[농업 바꾼 FTA]⑥ 자퇴 말리던 친구 "대기업보다 낫다"며 부러워해…... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

서울 최대 '아파트 공화국' 송파, 전국 상승률 1위 비결은 '육각형 입지'

LG 에어컨 로고 떼어 갔더니 '75만원' 벌어…진짜 '금'이었다

자퇴 말리던 친구도 부러워해…3억4000만원 지원으로 완성한 스마트팜

1000만원대 월드컵 결승전 티켓 9만원에 산다?…FIFA 가격 인하

유명 성인 사이트서 2억건 이상 검색·시청기록 유출…"해커 금전 요구"

덜 안전한 차가 더 잘 팔린다? 판매2위 모델3, 안전도 4등급

트럼프 상호관세, 내부서 논쟁…백악관 비서실장 "엄청난 이견 있었다"

새로운 이슈 보기