HANARO 원자력iSelect ETF, 리모델링…"대표 기업 집중"

박형수기자

입력2025.12.17 08:42

NH-Amundi자산운용은 HANARO 원자력iSelect ETF가 지수 방법론 개편에 따라 리밸런싱을 진행한다고 17일 밝혔다.


HANARO 원자력iSelect는 2022년 6월 국내 최초로 출시한 원자력 테마 ETF다. 두산에너빌리티·한국전력·HD현대일렉트릭·현대건설·효성중공업 등 원자력 밸류체인 기업에 투자하고 있다. 15일 기준 순자산총액은 5384억원으로 국내 원전 테마 ETF 중 가장 큰 규모다.

원전산업 밸류체인 내 대표성과 성장성이 높은 기업 중심으로 포트폴리오를 재구성하는 데 초점이 맞춰졌다.


개편 이후 구성 종목 수는 기존 20종목에서 15종목으로 줄인다. 최대 종목 비중(CAP)을 15%에서 25%로 확대한다. 글로벌 경쟁력을 보유한 대표 기업 중심으로 투자 비중을 높여 원전 산업 성장 과실을 보다 효율적으로 추적할 것으로 기대된다.


HANARO 원자력iSelect ETF는 우수한 운용 성과를 기반으로 올해 레버리지를 제외한 국내 전체 ETF 중 가장 높은 수익률을 기록하고 있다. 한국거래소에 따르면 지난 12일 기준 연초 이후 수익률은 198.78%로 집계됐다.

김승철 NH-Amundi자산운용 ETF투자본부장은 "지수 방법론 개편을 통해 글로벌 진출과 소형모듈원자로(SMR) 수주로 인해 변화하는 국내 원전산업의 성과를 보다 효과적으로 추적할 것으로 기대된다"라며 "앞으로도 국내 ETF 투자자에게 최적의 포트폴리오 전략을 제공할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.



HANARO 원자력iSelect ETF, 리모델링…"대표 기업 집중"
박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr
