메리츠 "이틀간 외국인 순매도 2조원…모멘텀은 굳건해"

미국 증시를 둘러싼 인공지능(AI) 과잉투자 우려로 한국증시에서도 최근 2조원 규모의 외국인 순매도가 확인됐지만, 주가 모멘텀은 여전히 굳건하다는 국내 증권사 분석이 나왔다.

17일 메리츠증권에 따르면 지난 15~16일 양일간 외국인은 코스피 시장에서 2조원 순매도하며 이달 들어 10영업일(1~12일) 간의 3조원 순매수 중 3분의 2를 되돌렸다. 이 중 1조원가량은 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 103,850 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 102,800 2025.12.17 개장전(20분지연) 관련기사 [금융현미경]국민성장펀드지원단 40명 규모로 연내 신설'엘리엇에 1300억 배상' 국제투자분쟁 불복소송, 선고 임박코스피, 외인·기관 매도 폭탄에 4000선 '붕괴' 전 종목 시세 보기 close (-8760억원), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 536,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 530,000 2025.12.17 개장전(20분지연) 관련기사 [금융현미경]국민성장펀드지원단 40명 규모로 연내 신설코스피, 외인·기관 매도 폭탄에 4000선 '붕괴'토스증권 리서치센터, 2026년 전망 보고서 'QnA 2026' 발간 전 종목 시세 보기 close (-3110억원)다.

이상현 메리츠증권 연구원은 최근 오라클, 브로드컴의 실적발표가 기대에 미치지 못했던 점을 언급하며 "미국 증시에서의 AI 불안감은 한국 증시에도 외국인 매도의 결과로 나타났다"고 분위기를 전했다. 이번 주에는 마이크론 실적발표 및 일본은행(BOJ) 금리 인상, 미국 물가 지표 발표 등도 예정돼있다.

이 연구원은 "올해 외국인의 7번 순매수, 순매도 순환 과정에서 평균적으로 순매수 기간에는 코스피 지수 수익률이 +8.7%, 순매도 기간에는 -0.8%를 기록했다"고 분석했다.

또한 "지수 상승에 외국인 자금 유입이 절실한 가운데 긍정적인 점은 현재 양일간의 순매도 기간에 많이 매수한 종목에서 확인할 수 있다"는 진단도 내놨다. 그는 "에이피알, 이수페타시스, 대덕전자, 효성중공업 등 최근 주가 모멘텀이 높은 종목을 순매수한 점에서 여전히 외국인의 선호가 크게 바뀌지는 않았다"고 강조했다.

이어 "외국인 순매도에도 모멘텀은 굳건하다"면서 "고(高) 모멘텀 종목 중 주당순이익(EPS) 상승세가 꾸준한 기업이 매력적"이라고 덧붙였다.





조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>