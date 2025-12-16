본문 바로가기
李 대통령 "응급실 뺑뺑이 해소해야"…대책 마련 주문

조인경기자

입력2025.12.16 17:04

시계아이콘00분 35초 소요
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

업무보고서 시스템 작동 안하는 현실 질타

이재명 대통령이 환자가 치료받을 응급실을 찾지 못해 길 위에서 전전하는 '응급실 뺑뺑이' 문제를 해소하기 위한 적극적인 대책 마련을 주문했다.


이재명 대통령이 16일 정부세종컨벤션센터에서 열린 보건복지부·식품의약품안전처 업무보고에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령이 16일 정부세종컨벤션센터에서 열린 보건복지부·식품의약품안전처 업무보고에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이 대통령은 16일 세종시 세종컨벤션센터에서 열린 보건복지부 업무보고에서 "응급실 뺑뺑이로 119구급차 안에서 죽어가는 사람이 있다. 옛날에는 병원이 진료 거부를 못 하게 돼 있었는데, 지금은 (환자가 병원을 못 찾아) 다른 도시로 갔다는 얘기도 있다"며 문제를 제기했다.

이 대통령은 그러면서 "일단 병원은 119구급대원이나 가족보다 (치료에) 낫지 않나. 응급조치라도 하며 다른 병원을 수배해 전원하는 게 정상 아니냐"고 되물었다.


이에 정은경 보건복지부 장관은 "응급실에 전화해 환자를 분산하는 제도는 응급실 과밀화 때문이었다"며 "최종 치료가 안 되면 (결국) 어딘가에 댐이 형성될 수밖에 없는 상황"이라고 설명했다.


이 대통령은 "그 제도가 긍정적으로 작동하는 게 아니라 지금은 응급환자를 거부하는 시스템으로 작동하지 않나"라며 거듭 대책을 물었고, 정 장관은 "환자와 병원을 매칭하는 콘트롤타워, 광역상황실을 만드는 것이 중요하다"고 답했다.

이에 이 대통령은 "나름 시스템을 만들어 놨지만 일부 작동이 안 되는 것이 현실 아닌가. 현실은 여전히 구급차를 타고 환자가 돌아다니는 문제가 있다"며 대책을 마련해 별도로 국무회의에서 보고하라고 지시했다.





조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr
