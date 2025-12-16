본문 바로가기
서리풀지구 문의, 멀리 가지 마세요…LH, 양재동에 '현장센터' 개소

최서윤기자

입력2025.12.16 17:02

화·수·목 오전 10시~오후 4시 운영

이상욱 LH 사장 직무대행(왼쪽 세 번째)이 16일 서울 서초구 양재동 '서리풀지구 현장지원센터'에서 관계자들과 센터 개소 기념사진을 촬영하고 있다. LH

이상욱 LH 사장 직무대행(왼쪽 세 번째)이 16일 서울 서초구 양재동 '서리풀지구 현장지원센터'에서 관계자들과 센터 개소 기념사진을 촬영하고 있다. LH

한국토지주택공사(LH)가 서리풀지구 지구지정을 앞두고 주민 소통에 나섰다.


LH는 16일 서울 서초구 양재동에 '서리풀지구 현장지원센터'를 개소했다고 밝혔다.

센터는 화·수·목요일(공휴일 제외) 오전 10시부터 오후 4시까지 운영되며, 사업 관련 정보 제공과 주민 문의 응대를 담당한다.


LH는 "사업 초기 주민들의 궁금증을 신속하게 해소하고, 사업 관련 정보를 현장 가까이서 빠르고 정확하게 접할 수 있도록 지원하고자 이 센터를 마련했다"고 설명했다.


서리풀지구는 수도권 주택공급 정책 일환으로 서초구 일대 221만㎡ 부지에 공공주택 2만가구를 건설하는 사업이다. 지난해 11월 주민 공람공고를 마쳤으며 내년 초 지구지정을 목표로 추진 중이다.

이상욱 LH 사장 직무대행은 "현장 중심 소통 체계를 기반으로 주민과의 소통을 더욱 강화해 정부 정책이 적기 실행될 수 있도록 뒷받침하겠다"고 말했다.


LH 서울서리풀 현장지원센터 내부 모습. LH

LH 서울서리풀 현장지원센터 내부 모습. LH

최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr
