초국가범죄·외국발 허위정보, '111번'으로 신고하세요

국가정보원은 국가안보와 국민의 안전을 위협하는 초국가 범죄와 외국발(發) 허위정보에 대한 '111 신고창구'를 운영하고 있다고 16일 밝혔다.

초국가 범죄는 두 개 이상의 국가가 연관되거나, 피해자가 여러 국가에 걸쳐서 발생하는 범죄로 우리 국민 대상 보이스피싱, 로맨스스캠, 해외 취업사기, 노쇼 사기, 국제 마약 관련 범죄 등이 있다. 외국발 허위정보는 외국이나 외국과 연계된 세력이 우리나라 안보와 국익을 해치려는 목적으로 전파하는 허위의 영상이나 글 등을 뜻한다.

국정원 관계자는 "최근 초국가 범죄와 외국발 허위정보는 국가안보와 국익을 저해하고 사회 혼란을 초래하는 심각한 위협으로 대두되고 있다"며 발견 즉시 신고나 제보해 달라고 당부했다.





