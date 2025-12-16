본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

목원대, '개교 72주년' 기념 엠플럼 공개

대전=정일웅기자

입력2025.12.16 13:02

시계아이콘00분 35초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

목원대가 '개교 72주년' 기념 엠블럼을 공개했다.


16일 대학에 따르면 엠블럼은 숫자 '72'를 리본 형태로 형상화, 72년의 역사와 건학이념(진리·사랑·봉사)을 바탕으로 다가오는 100년을 향해 도약하는 비전을 담았다.

목원대가 공개한 '개교 72주년' 기념 엠블럼. 목원대 제공

목원대가 공개한 '개교 72주년' 기념 엠블럼. 목원대 제공

AD
원본보기 아이콘

엠블럼 색채는 빨강·파랑·주황색 계열의 그라데이션이 적용됐다. 이는 '진리' 탐구의 깊이와 이웃을 향한 '사랑' 그리고 '봉사'를 통해 완성되는 공동체 가치를 상징한다. 또 청년의 열정과 창의성, 변화와 혁신의 에너지가 서로 스며드는 것을 표현하기 위해 점진적 색 변화를 적용했다.


숫자 '7'과 '2'를 이루는 곡선과 위로 향하는 화살표 형상은 안정성과 도전 정신의 조화를 의미한다. 전통을 지키면서도 미래 지향적 혁신을 추진하는 목원대의 균형 잡힌 교육 철학과 책임 있는 사회 기여 의지를 표현했다는 게 목원대의 설명이다.


앞을 향해 힘차게 뻗어가는 리본 형태는 학생들의 도약을 지원하는 교육 목표를 시각화하고, 지역과 세계를 향해 열려 있는 글로벌 기독교 명문사학으로 성장하며 지역사회와 함께 호흡하는 대학의 비전을 상징한다.

이희학 목원대 총장은 "엠블럼은 목원대가 걸어온 72년의 역사와 '진리·사랑·봉사'의 건학이념을 되새기며 다가올 100년을 향한 의지를 담아낸 상징"이라며 "목원대는 글로벌 기독교 명문사학으로 리본처럼 유연하게 변화에 대응하되 흔들림 없이 교육의 본질을 지켜낼 것"이라고 말했다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

전세계 '유튜브 1위' 영상 믿고 1196억 사들였는데…더본코리아 닮아가는 '이 회사' 전세계 '유튜브 1위' 영상 믿고 1196억 사들였는데... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

3만9000원 결제했는데 엉뚱한 답변하는 제미나이?…"전 '제미'인데요?"

케첩 알아도 토마토 모른다는 美…日은 달걀 아닌 "회·초밥 왔어요"

방송·연예계 등용문 '미스 도쿄대' 선정…"사회에 기여하고파"

생존과 직결되는 복지 문제로 챙겨야…"진단체계 만들고 부처 간 연계 필요"

식탁 물가에 공급망까지 흔든다…GMO 규제의 역설

EU,'2035 내연기관차 판매 금지' 철회…완성차 업계도 전략 수정

경찰, 김건희특검 추가 압수수색…한학자 총재 내일 접견 조사

새로운 이슈 보기