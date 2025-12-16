방세환 광주시장, '경강선 연장 추진위원회'로부터 감사패 수상

방세환 광주시장은 지난 15일 수도권 동남부 지역의 상생 발전과 지역 숙원사업인 경강선 연장 철도사업 추진에 기여한 공로를 인정받아 '경강선 연장 추진위원회'로부터 감사패를 수상했다.

방세환 광주시장은 지난 15일 수도권 동남부 지역의 상생 발전과 지역 숙원사업인 경강선 연장 철도사업 추진에 기여한 공로를 인정받아 '경강선 연장 추진위원회'로부터 감사패를 수상하고 있다. 경기 광주시 제공

이날 감사패 전달은 용인시 소재 시민단체인 '경강선 연장 추진위원회' 관계자들이 광주시청을 방문해 방 시장과 간담회를 가진 뒤 진행됐다.

간담회에서는 경강선 연장 철도사업의 추진 현황을 공유하고 앞으로 광주·용인 간 공동 대응 및 협력 방안에 대해 의견을 나눴다.

추진위원회 관계자는 "방세환 시장님께서 지역 발전을 위해 보여주신 지속적인 관심과 헌신, 특히 경강선 연장 철도사업을 위한 적극적인 추진 노력이 시민들의 오랜 기대와 염원을 크게 충족시켰다"며 감사패 수여의 의미를 전했다.

경강선 연장 사업은 경기광주역에서 용인시 처인구 이동·남사읍 일원을 연결하는 총연장 37.97㎞ 규모의 일반철도망 구축 사업으로 광주시와 용인특례시가 공동으로 제5차 국가철도망 구축계획 반영을 목표로 긴밀히 협력하고 있는 핵심 광역교통 기반시설 사업이다.

방세환 시장은 "경강선 연장은 광주와 용인 두 도시의 균형발전은 물론 수도권 동남부 지역의 교통 환경 개선을 위해 반드시 필요한 사업"이라며 "앞으로도 중앙부처와 국회 등에 지역사회의 목소리를 적극 전달해 반드시 가시적인 성과를 이끌어내겠다"고 밝혔다.

한편, 시는 앞으로도 인근 지방자치단체와의 긴밀한 협력을 통해 경강선 연장 사업의 국가철도망 구축계획 반영과 조속한 추진을 위해 행정적·정책적 역량을 집중해 나갈 계획이다.





경기 광주=이종구 기자



