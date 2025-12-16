의정부시, 강북메가스터디 협업 '2026학년도 대학 정시전략설명회' 성료

의정부시, 2026학년도 정시 전략 제시

수시 이어 정시까지…입시 전략 완벽 제공

경기 의정부시(시장 김동근)는 지난 13일 의정부청소년수련관 한울관에서 정시를 준비 중인 관내 고등학생과 학부모들을 대상으로 '2026학년도 대학 정시전략설명회'를 개최했다.

김동근 시장이 지난 13일 '2026학년도 대학 정시전략설명회'에서 인사말을 하고 있다. 의정부시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 설명회는 지난 8월 9일 개최한 수시전략설명회에 이은 후속 프로그램으로, 수능 이후 정시 지원을 앞둔 학생과 학부모들에게 보다 정확하고 실질적인 정시 입시 정보를 제공하기 위해 마련했다.

시는 이번 설명회를 통해 수시와 정시를 연계한 입시 정보 제공의 기회를 마련하고, 관내 학생과 학부모들이 공공 영역에서 신뢰할 수 있는 입시 정보를 접할 수 있도록 했다.

강북메가스터디 학원의 입시 전문 강사가 강연자로 나서 ▲2026학년도 정시 전형의 주요 변화 ▲대학별 수능 반영 비율과 지원 기준 ▲점수대별 지원 가능 대학 분석 ▲안정·적정·상향 지원 전략 등 정시 지원에 필요한 주요 내용을 중심으로 분석을 제시했다.

특히 정시는 대학별 전형 요소와 수능 영역별 반영 방식이 상이해 전략적 접근이 필요한 만큼, 이번 설명회에서는 학생 개개인의 성적 구조를 고려한 지원 방향을 안내했다.

설명회에 참석한 학부모들은 "정시 지원 방향을 정리하는 데 도움이 됐다", "수능 점수 활용에 대한 이해가 높아졌다"는 반응을 보였다.

김동근 시장은 "입시는 정보와 전략이 중요한 만큼, 학생과 학부모에게 필요한 정보를 적기에 제공하는 것이 중요하다"며 "시는 앞으로도 진로·진학과 관련한 다양한 지원 프로그램을 운영해 나갈 계획"이라고 말했다.

시는 향후에도 대학입시 설명회와 진로·진학 컨설팅 등 다양한 교육 지원 프로그램을 통해 학생들의 진로 설계와 진학 준비를 지원할 예정이다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>