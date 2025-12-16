카카오뱅크, 전북은행과 공동대출 '같이대출' 출시

대출 신청부터 관리까지 카카오뱅크 앱에서 신청

"플랫폼 역량 기반으로 양사 경쟁력, 금융 접근성 제고"



카카오뱅크 카카오뱅크 323410 | 코스피 증권정보 현재가 21,350 전일대비 200 등락률 -0.93% 거래량 228,434 전일가 21,550 2025.12.16 10:14 기준 관련기사 카카오뱅크, 모임통장에 'AI 모임총무' 탑재카카오뱅크, 印尼 슈퍼뱅크와 협력 확대…"글로벌 진출 박차"카카오뱅크, '돈 버는 재미 with 아모레몰' 출시 전 종목 시세 보기 close 는 전북은행과 함께 공동대출 상품인 '같이대출'을 출시했다고 16일 밝혔다.

'같이대출'은 카카오뱅크와 전북은행이 대출금을 절반씩 분담해 취급하는 상품이다. 고객이 카카오뱅크 앱에서 대출을 신청하면 두 은행이 각각 대출 심사를 실시한 뒤 함께 대출 한도와 금리를 결정해 취급하는 구조다. '같이대출'은 지난 4월 금융위원회로부터 혁신금융서비스로 지정 받았다.

카카오뱅크와 전북은행은 각자의 신용평가역량과 심사 노하우를 함께 활용해 고객에게 보다 유리한 금리로 대출 서비스를 제공할 예정이다. '같이대출'은 급여소득자 대상 신용대출 상품으로 한도는 최대 2억원이다. 금리는 연 4.486% ~ 6.794% (2025년 12월 16일 기준)이며, 대출 상환방식은 만기일시상환과 원리금균등분할상환 중 선택할 수 있다. 중도상환수수료는 면제한다.

대출 신청뿐만 아니라 대출 관리 서비스까지 카카오뱅크 앱에서 제공한다. 고객은 대출금에 대한 원리금 상환, 금리인하요구권 신청 등 대출 관리 서비스 일체를 카카오뱅크 한 곳에서 편리하게 이용할 수 있다.

카카오뱅크는 "카카오뱅크의 플랫폼 역량을 기반으로 전북은행과 협력해 양사의 경쟁력과 금융 접근성을 제고하기 위해 상품을 출시하게 됐다"며 "향후 공동대출 대상 상품 확대를 검토하는 등 지방은행과의 협업을 지속해나가겠다"고 말했다.





권재희 기자 jayful@asiae.co.kr



