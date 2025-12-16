본문 바로가기
영남

“길이 나면 판이 바뀐다” 울산-경북도-경산, 고속도로로 한 몸

영남취재본부 김철우기자

입력2025.12.16 09:43

16일, 공동선언문 채택 후 국토교통부 전달 예정

울주 언양읍∼경산 진량읍 간 46분→30분 단축

울산시와 경북도, 경산시가 국가 경쟁력 강화를 위한 울산∼경산 고속도로 건설의 필요성에 뜻을 모으고 공동선언문을 채택한다.


울산시는 12월 16일 오후 2시 경산시청 대회의실에서 '울산∼경산 고속도로 건설 공동선언문 체결식'을 개최한다.

행사는 김두겸 울산시장, 이철우 경북도지사, 조현일 경산시장, 조지연 국회의원, 안문길 경산시의회 의장 등과 주민 150여명이 참석한 가운데 진행된다.


세 지자체는 이날 공동선언문을 채택하고 다음 날인 17일 오전 10시 국토교통부 김윤덕 장관에게 선언문을 전달해 '제3차 고속도로 건설계획(2026∼2030년)'에 사업이 반영되도록 공식 건의할 방침이다.


공동선언문에는 울산권과 대구·경북권을 하나의 광역경제권으로 묶는 핵심 기반시설이라는 점을 강조하고, '제3차 고속도로 건설계획(2026∼2030년)' 반영을 위한 공동 대응, 산업·물류 경쟁력 강화, 주민 교통 편익 제고, 향후 지속적인 협력체계 구축과 정책 대응 강화 등의 내용이 담긴다.

'울산∼경산 고속도로'는 울산 울주군 언양읍에서 경산시 진량읍을 잇는 총연장 50㎞, 4차로 규모로 계획돼 있다.


도로가 개설되면 산업물동량 이동 시간이 크게 단축돼 울산과 경북지역 기업의 경쟁력 강화와 기업 투자 환경 개선을 통한 지역 경제 활성화가 기대된다.


특히 대구·경북 통합신공항 개항에 대비해 울산시민들의 공항 접근성도 크게 나아질 전망이다. 울산과 경북을 잇는 관광지대(벨트) 이동 시간 단축 효과도 기대돼 울산권과 대구, 경북권을 연결하는 광역권 핵심 교통축으로 평가된다.


김두겸 시장은 "울산∼경산 고속도로는 울산권과 대경권을 하나의 경제권으로 묶는 중요한 광역 도로망으로, 울산시가 추진 중인 '울산고속도로 도심 지하화 사업'과 연계될 경우, 도시 경쟁력과 물류 체계 개선 효과가 극대화될 것"이라며 "국가균형발전 차원에서 정부가 적극 검토해 반영해 주길 당부드린다"라고 말했다.

울산∼경산 고속도로 위치도.

영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
