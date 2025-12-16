본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

지역

진주시, 민선 8기 시정 운영 평가…77.7% 긍정 응답

영남취재본부 최순경기자

입력2025.12.16 09:20

시계아이콘01분 13초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

10명 중 9명 '살기 좋다' 응답
가장 우수한 성과로 문화·관광·체육 꼽아

경남 진주시가 실시한 '2025년 행정서비스 만족도 조사'에서 진주시 민선 8기 시정 운영에 대해 응답자의 77.7%가 '잘하고 있다'고 평가했다.


이번 조사는 전문조사기관 ㈜경남통계리서치에 의뢰해 10월 1일부터 10월 31일까지 18세 이상 시민 1014명 대상 구조화된 설문지를 이용한 모바일 및 온라인조사 방식으로 진행했으며, 신뢰수준은 95% 표본오차는 ±3.1%다.

먼저, 민선 8기 시정 운영 전반에 관한 만족도 문항에서는 '매우 잘하고 있다' 또는 '대체로 잘하고 있다'고 응답한 긍정 평가가 77.7%로 나와, 부정 평가 14.8%를 크게 앞섰다.


진주시민, 민선8기 시정 운영평가 77.7% “잘한다”

진주시민, 민선8기 시정 운영평가 77.7% “잘한다”

AD
원본보기 아이콘

가장 우수한 성과를 낸 분야로는 ▲문화·관광·체육을 꼽은 응답자가 46.8%로 가장 많았다.


시는 올해 경남 도민체전, 진주 논개제, 대한민국 정원산업박람회, 국제 여자배구대회, 10월 축제, 국제농식품 박람회 등 전국단위 대규모 행사를 성공적으로 개최하고, 관광·체육 인프라 확충에 꾸준히 힘써온 점이 높은 평가로 이어진 것으로 분석하고 있다.

앞으로 가장 중점적으로 추진해야 할 분야로 ▲경제·일자리가 54.8%로 가장 높게 나타났으며, 이어 ▲보건·복지·교육(18.1%) ▲도시·교통·주거(16.4%) ▲문화·관광·체육(7.4%) ▲환경·산림(2.4%) ▲기타(0.9%) 순이었다.


세부 사업별 만족도는 ▲친환경 자전거 도시 조성이 89.4%로 가장 높았고 ▲공원·산책길 등 도심 속 힐링 공간 조성(89.2%) ▲정원문화 도시 조성(86.1%) ▲야간관광 특화도시 조성(80.9%) ▲문화·관광·체육 인프라 확충(80.1%)이 전반적으로 높은 만족도를 기록했다.


이어 ▲각종 국제스포츠 대회 유치(77.2%) ▲위성, AAV 등 우주항공 첨단산업 육성(75.6%) ▲대중교통 활성화(75.1%) ▲어르신 여가시설·일자리 사업 확대(73.2%) ▲출산·보육·돌봄 인프라 서비스 확충(69.9%) ▲지역특화산업(농업·실크?바이오) 경쟁력 강화(69.2%) 등 순으로 양호한 평가를 받았다.


진주시의 거주환경에 대한 전반적 만족도 역시 90.9%로 매우 높게 집계됐다.


만족 요인으로는 공원녹지·자연환경(48.0%)이 가장 높았으며 문화·여가(14.0%) 교통·주차환경(10.1%) 순으로 나타났다.


또한 91.8%가 진주시에 계속 거주하겠다고 답했으며, 타 도시 이주를 계획 중이라는 응답은 2.2%에 그쳤다.


이주 의사를 밝힌 응답자 22명(2.2%) 중 15명은 이직·구직 등 일자리 문제를 주요 이유로 들었다.


진주시의 미래 발전상으로 아이 키우기 좋은 도시(21.7%) 우주항공 선도도시(19.7%)를 제치고, 건강한 삶이 함께하는 살기 편한 도시가 34.1%로 가장 많은 선택을 받았다.


조규일 진주시장은 "그간 진주시 공직자들과 함께 흘린 땀방울이 시민 만족이라는 결실로 이어져 매우 기쁘다"며 "앞으로도 더 많은 시민께서 시정의 변화를 체감하고, 진주가 살기 좋은 도시라고 느끼실 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.


한편, 지인에게 소개하고 싶은 진주 대표 관광지로는 진주성이 59.2%로 가장 높은 득표율을 기록했고, 이어 월아산 숲속의 진주(20.3%), 진주 남강 유등 전시관(6.6%), 진양호공원(4.8%), 철도문화공원(4.0%), 기타(5.1%) 순으로 나왔다.





영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

전세계 '유튜브 1위' 영상 믿고 1196억 사들였는데…더본코리아 닮아가는 '이 회사' 전세계 '유튜브 1위' 영상 믿고 1196억 사들였는데... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

식탁 물가에 공급망까지 흔든다…GMO 규제의 역설

방송·연예계 등용문 '미스 도쿄대' 선정…"사회에 기여하고파"

"일본 여행 어쩌나" 전기 끊기고 항공편 대규모 결항…日 홋카이도 폭설 '비상'

"해리포터 투명망토처럼" KAIST, 차세대 '클로킹' 원천기술 개발

"내가 미스 핀란드다" 정치인들 눈찢기 인증…"인종차별 아니라고?" 뭇매

생존과 직결되는 복지 문제로 챙겨야…"진단체계 만들고 부처 간 연계 필요"

"케첩은 알아도 토마토는 본 적 없다"는 美…일본은 달걀 아닌 "회·초밥이 왔어요"

새로운 이슈 보기