본문 바로가기
Dim영역
증권
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

기타

[클릭 e종목]"에스오에스랩, 로봇 부품 기업으로 성장"

박형수기자

입력2025.12.16 07:28

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

한국투자증권은 16일 에스오에스랩 에 대해 로봇 부품기업으로 성장할 것으로 내다봤다.


김창호 한국투자증권 연구원은 "휴머노이드 로봇은 과거 연구개발(R&D) 및 시제품(Prototype) 단계와 기술실증(PoC) 단계를 거쳐 내년에 상업화 및 양산에 돌입할 예정"이라고 설명했다.

이어 "범용(Universal) 로봇은 작업의 정밀도 및 연산 효율성을 높이기 위해 라이다(LiDAR)를 탑재할 것"이라며 "앞으로 로봇향 라이다 적용은 점진적으로 증가할 것"이라고 덧붙였다.


그는 "에스오에스랩은 최근 현대차가 발표한 양산형 모베드(MobED)에 차세대 로봇 플랫폼인 플러드(PluD)향 수주를 확정했다"며 "내년 현대차향 로봇 매출을 130억~180억원으로 예상하고 있다"고 분석했다.


김 연구원은 "현대차 로보틱스 밸류체인 내 레퍼런스를 빠르게 확대하고 있다"며 "앞으로 로봇 산업 개화 시 매출 증가로 이어질 가능성이 크다"고 강조했다. 아울러 "현대차가 로보틱스 기술 고도화로 전략 방향을 설정한 만큼 주요 공급사인 에스오에스랩의 로봇향 매출 증가를 예상한다"며 "보스턴다이나믹스의 아틀라스 또는 차세대 버전에 고정형 라이다 탑재 여부가 가장 큰 변수"라고 설명했다.



[클릭 e종목]"에스오에스랩, 로봇 부품 기업으로 성장"
AD
원본보기 아이콘




박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

전세계 '유튜브 1위' 영상 믿고 1196억 사들였는데…더본코리아 닮아가는 '이 회사' 전세계 '유튜브 1위' 영상 믿고 1196억 사들였는데... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

식탁 물가에 공급망까지 흔든다…GMO 규제의 역설

방송·연예계 등용문 '미스 도쿄대' 선정…"사회에 기여하고파"

호주 총격범에 다가가 몸싸움, 총 뺏은 43세 과일장수…"진정한 영웅"

늘 쓰는 그자리…"칫솔 '이곳'에 뒀다간 세균 득실"

'링거이모' "반찬 값 정도 벌려고, 의사도 간호사도 아냐…박나래는 몰라"

2030년에 7억까지 간다…36% 떨어졌는데 '낙관론' 나온 비트코인

'소문난 잔치' 더 핑크퐁, 상장 후 최저가

새로운 이슈 보기