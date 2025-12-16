1500원 넘보는 환율…달러 약세인데 외환위기 이후 최고 [3분 브리프]

[한 눈에 읽기]

①환율 이달 평균 1470원 돌파…내년에도 고환율 장기화 우려

②금융위 "시장 변동성 확대에 경각심"…38조 시장안정 조치 유지

③현대차, 인도서 2위 자리 내줘…마힌드라에 추월

MARKET INDEX

○미 뉴욕증시 11월 고용·물가 지표 경계감에 하락

○11월 비농업 고용 4만명 증가 그칠 듯

○고용 둔화·고물가 우려에 투자자 관망세

TOP 3 NEWS

■ 이달 평균 1470원 찍은 환율, 내년 상단 1500원 이상 전망도 ○올해 현재 원·달러 평균환율 1420원 '역대 최고'

○내국인 해외투자 확대·日 엔화 약세 등 복합 영향

○내년, 올해 평균을 웃도는 고환율 전망…상단 1510원도

■ 금융위, 내년에도 38조 시장안정 프로그램 유지 ○이억원 금융위원장 주재 금융시장 상황 점검회의

○채권 및 단기자금시장 안정 위해 유동성 공급

○61조원 부동산PF 연착륙 지원 프로그램 유지

■ '비상 깜빡이' 켠 현대차…인도서 연간 판매 목표 밑돈다 ○1996년 진출 후 부동의 '2위'

○올 누적 판매 52만9462대

○마힌드라 57만4657대 '역전'

그래픽 뉴스 : "금반지 포기했는데 은수저도 20만원"…치솟는 가격에 돌 선물 공식 깨졌다

○실버바 품귀까지…귀금속 시장 '과열'

○한국금거래소, 실버바 내년 1월 1일까지 공급 중단

○"美 금리인하 기대감 ↑, 달러 강세 압력 ↓ 이유"

돈이 되는 法

■ 위너브라더스 인수 '로펌 삼국지' ○스캐든 vs 왁텔 vs 레이텀&왓킨스

○세계 최고 수준 로펌들 수 싸움

○트럼프 입김 영향 여부도 주목

☞기사보기: https://www.asiae.co.kr/article/lawtimes/2025121515514950226

■ [판결] "개인용 보트 영업용으로 써도 약관에 ‘면책’ 없으면 보험금 줘야" ○웨이크보드 강습 받던 중 '6주 치료' 상해 입어

○보험사에 1억 청구 소송…보험사는 "책임 없다"

○대법 "면책 규정 존재하지 않아…파기환송"

☞기사보기: https://www.asiae.co.kr/article/lawtimes/2025121516124833111

■ "퇴직연금 3조원 이탈할라" 롯데손보, 금융위에 소송전 ○"적정시기조치로 경영 위기"

○금융위는 "부실 탓 불가피"

○보험사의 금융당국 상대 소송은 '이례적'

☞기사보기: https://www.asiae.co.kr/article/lawtimes/2025121516162407922

※ 아시아경제와 법률신문의 콘텐츠 제휴 코너인 '돈이 되는 法'은 매주 화·목요일자에 실립니다.



오늘 핵심 일정

○국내

코스닥 아크릴 상장, 확정공모가 1만9500원

코스닥 리브스메드 청약, 확정공모가 5만5000원

○해외

09:30 일본 서비스 구매관리자지수 (12월)

16:00 영국 고용 변화3M/3M (MoM)(10월)

17:15 프랑스 제조업 구매관리자지수 (12월)

22:30 미국 평균 시간당임금 (MoM)(11월)

22:30 미국 비농업고용지 (11월)

22:30 미국 실업률 (11월)

22:30 미국 소매판매 (MoM)(10월)

◇점심&퇴근길 날씨 ○최저기온 3℃( ▲ 6 ℃) ｜최고기온 : 8℃( ▲ 2 ℃)

○강수확률 오전 40%｜오후 40%

○미세먼지 오전 좋음｜오후 보통

3분이면 OK, 꼭 필요한 시간-가성비 경제뉴스. 매일 8시 발행.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>