청도군, AI·데이터 분석 전문인재 양성 '전국 군 단위 최초' 선도기관 인증!

영남취재본부 최대억기자

입력2025.12.15 16:29

행안부-NIA 공동 주관…경북도 최초 쾌거 달성

청도군(군수 김하수)이 최근 행정안전부와 한국지능정보사회진흥원(NIA)이 공동 주관한 '2025년 인공지능(AI)·데이터 분석 전문인재 인증서 수여식'에서 영예로운 성과를 거뒀다.


청도군은 전국 군(郡) 단위 최초이자 경상북도 최초로 'AI·데이터 분석 전문인재 양성 선도기관' 인증을 받았다고 15일 밝혔습니다.

이번 인증은 지난 10일 행정안전부가 공공부문의 AI·데이터 활용 역량 강화를 위해 추진한 전문인재 양성과정을 성공적으로 운영하고, 데이터 기반 행정체계를 구축해 온 기관을 대상으로 수여하는 것이다.

청도군은 전국 20개 선도기관 가운데 하나로 선정돼 인증패를 수여받으며 데이터 행정 혁신 역량을 대외적으로 인정받았다.


청도군은 지난 5월부터 9월까지 행정안전부 주관 'AI·데이터 분석 전문인재 양성과정'에 공무원을 참여시켜, 약 4개월간 AI 기술 동향, 생성형 AI 활용, 프롬프트 엔지니어링, 데이터 분석 및 AI 모델링 등 심화 교육을 이수하도록 했다. 이를 통해 실제 행정 업무에 바로 적용 가능한 AI·데이터 분석 역량을 갖춘 전문 인력을 확보했다.


이번 선도기관 인증을 계기로 AI와 데이터를 활용한 행정 혁신을 본격화할 계획이다.

특히 주민 생활 밀착형 공공서비스 개선, 지역 현안 해결을 위한 데이터 분석 프로젝트 등을 추진하며 디지털 전환 시대를 선도하는 지자체로 도약할 방침이다.


김하수 청도군수는 "이번 선도기관 인증은 청도군이 AI와 데이터를 활용한 행정 혁신 역량을 공식적으로 인정받은 의미 있는 성과라며 앞으로도 전문 인재를 지속적으로 육성하고 AI·데이터 기반 행정을 통해 군민의 삶의 질을 한층 더 높이는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.





영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr
