보성군, 2025년 복지사각지대 발굴 우수기관 선정

보건복지부 장관상 수상

전국 227개 지자체 중 2곳

보성군, AI 복지행정 성과 인정

전남 보성군은 보건복지부가 주관한 '2025년 사회보장정보시스템 구축·운영 평가'에서 복지사각지대 발굴 분야 우수기관으로 선정돼 보건복지부 장관 표창을 수상했다고 밝혔다.

이번 평가는 전국 227개 지방자치단체를 대상으로 실시됐으며, 보성군과 부산광역시 연제구 단 2곳만이 우수기관으로 선정돼, 보성군의 AI 기반 선제적 복지행정 추진 성과를 전국적으로 인정받았다.

표창은 사회보장정보시스템의 AI 초기상담 기능을 적극 활용해 위기가구를 조기에 발굴하고, 복지사각지대 해소에 이바지한 지자체와 유공자를 대상으로 수여됐다. 보성군은 AI 기반 복지 행정의 실효성을 현장에서 입증한 점을 높이 평가받았다.

보성군은 단전·단수·단가스 체납 등 취약계층 관련 빅데이터를 활용한 'AI 초기상담 2단계 시범운영 지자체'로 선정돼, 위기가구를 선제적으로 발굴하는 체계를 구축·운영해 왔다.

'AI 초기상담'은 위기 징후가 감지된 가구를 대상으로 초기 상담을 수행하고, 이를 토대로 맞춤형 복지 연계를 가능하게 하는 시스템이다.

이를 통해 복지사각지대 위기가구 3,000여 명을 발굴해 공적 급여와 민간 자원을 연계하는 등 실질적인 지원 성과를 거두고 있으며, 현장 중심의 신속한 복지 대응 체계를 강화해 나가고 있다.

군 관계자는"취약계층에 대한 관심이 높아지고 있는 시점에 뜻깊은 상을 받게 되어 감사하다."며 "앞으로도 AI 초기 상담을 꾸준히 운영해 위기가구 지원 체계를 강화해 나가겠다"고 말했다.





