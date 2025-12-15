본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

고양시, 정책연구 3년 연속 수상 쾌거…김진설 부팀장 행안부 장관상 수상

이종구기자

입력2025.12.15 14:19

시계아이콘00분 37초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경기 고양특례시(시장 이동환)는 지난 10일 행정안전부 지방자치인재개발원에서 열린 '제21회 지방공무원 정책연구 발표대회'에서 도시농업과 김진설 부팀장이 발표한 '외국인등록증·영주증 성명 표기 개선 방안'이 우수상에 선정되며 3년 연속 수상의 영예를 안았다고 15일 밝혔다.

고양특례시(시장 이동환)는 지난 10일 행정안전부 지방자치인재개발원에서 열린 '제21회 지방공무원 정책연구 발표대회'에서 도시농업과 김진설 부팀장이 발표한 '외국인등록증·영주증 성명 표기 개선 방안'이 우수상에 선정되며 3년 연속 수상하고 있다. 고양특례시 제공

고양특례시(시장 이동환)는 지난 10일 행정안전부 지방자치인재개발원에서 열린 '제21회 지방공무원 정책연구 발표대회'에서 도시농업과 김진설 부팀장이 발표한 '외국인등록증·영주증 성명 표기 개선 방안'이 우수상에 선정되며 3년 연속 수상하고 있다. 고양특례시 제공

AD
원본보기 아이콘

행정안전부 지방자치인재개발원과 한국지방행정연구원이 공동 주관한 올해 대회에는 전국 13개 시도에서 44편의 연구가 접수돼 지난해보다 두 배 가까운 경쟁률을 보였다. 이 가운데 7편이 본선 발표작으로 선정됐으며, 고양시는 일반행정 분야 대표로 참가했다.


김 부팀장의 연구는 로마자 성명 표기 방식에서 발생하는 육안 판별 오류를 실증 실험을 통해 분석하고, 현행 시스템에서 즉시 적용 가능한 성명 구분자 도입 방안을 제시한 점에서 높은 평가를 받았다.

심사위원단은 "작은 문제의식에서 출발해 현장에서 직접 해결책을 찾은 연구"라며 "실현 가능성이 높고 행정·사법 등 여러 분야로 확대 적용될 수 있어 파급효과가 크다"고 평가했다. 또한 "해외 사례를 폭넓게 검토해 대안의 설득력이 높았다"고 덧붙였다.


김진설 부팀장은 "민원인의 국적과 문화가 다양해지는 만큼, 그분들의 이름을 정확히 기록하고 존중하는 마음으로 연구를 준비했다"며 "여러 국가에서 오신 분들이 실제 행정절차에서 혜택을 볼 수 있기를 기대한다"고 소감을 전했다.


이번 연구 보고서를 준비하고 발표한 김 부팀장은 이날 공적을 인정받아 행정안전부 장관상을 수상했다.




고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"1400만원 시골땅 17억원에 삽니다"…117배 투자한 이유는? [부동산AtoZ] "1400만원 시골땅 17억원에 삽니다"…117배 투자한... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"1400만원 시골땅 17억원에 삽니다"…117배 투자한 이유는

호주 총격범에 다가가 몸싸움, 총 뺏은 43세 과일장수…"진정한 영웅"

'링거이모' "반찬 값 정도 벌려고, 의사도 간호사도 아냐…박나래는 몰라"

최신 스마트폰 손에 쥔 北 김여정…'폴더블폰' 혹시 中 브랜드?

눈 찢는 사진 올리고 모든 걸 다 잃은 미스 핀란드

2030년에 7억까지 간다…36% 떨어졌는데 '낙관론' 나온 비트코인

고려아연, 美에 10조원 제련소 짓는다…미국 정부도 2조원 투자

새로운 이슈 보기