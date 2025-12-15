강원도, 2025년 정부 건축행정평가 1위…'최우수 기관' 선정 쾌거

국토부 주관 광역자치단체 평가서

건축행정 역량 '최고 수준' 입증

강원특별자치도는 국토교통부가 주관한 '2025년 지방자치단체 건축행정평가'에서 1위를 차지하며 최우수 기관으로 선정됐다고 15일 밝혔다.

강원특별자치도청 전경. 강원특별자치도 제공 AD 원본보기 아이콘

지방자치단체 건축행정평가는 전국 243개 지방자치단체(광역 17, 기초 226)를 대상으로 ▲건축행정 절차의 합리성 ▲건축안전 ▲건축물 유지관리의 적절성 ▲건축행정 개선 노력 등 5개 분야 28개 세부 지표에 대해 최근 1년간의 성과를 종합적으로 평가하는 제도다.

도는 전 평가 분야에서 고른 우수 성과를 거뒀으며, 특히 대형 건축물에 대한 도지사 권한 사전승인 절차를 단축하는 등 신속한 행정 처리와 노후 공공건축물 그린리모델링 사업 추진 실적*에서 높은 평가를 받았다. 이로써 도는 지난해 2위에 이어 올해 1위를 달성하며 선진 건축행정 역량을 다시 한 번 입증했다.

김순하 강원특별자치도 건축과장은 "이번 성과는 특별자치도 출범 이후 '기업하기 좋은 건축 인허가 환경 조성'을 핵심 가치로 삼아 건축행정을 지속적으로 혁신해 온 결과"라며, "앞으로도 도민과 기업 모두에게 신뢰받는 건축행정 서비스를 제공할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



