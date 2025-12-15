"코스닥 본연 기능 되살려야"…벤처업계, 기술특례상장 보완 요구

"진입은 유연하고 퇴출은 엄격한 구조로"

벤처업계가 코스닥 기술특례상장 기준을 손봐야 한다고 목소리를 높였다. 코스닥의 '모험자본 시장' 기능이 약화한 상황에서 기술기업의 진입 문턱은 낮추고 부실기업 퇴출은 엄격히 하는 구조로 전환해야 코스닥이 벤처·스타트업의 핵심 자금조달 시장으로 다시 자리 잡을 수 있다는 것이다.

벤처기업협회가 15일 발표한 '코스닥 시장 활성화 방안 및 벤처기업 의견 조사'에 따르면 응답기업들은 코스닥 제도개선이 필요한 항목으로 '기술특례 확대(52.3%)'와 '상장요건 완화(46.8%)' 등을 꼽았다. 기술특례상장의 실적기준을 완화해 본래 취지에 맞게 기술력 중심으로 평가되도록 개편해 기술기업의 상장환경을 개선해야 한다는 평가다.

벤처기업협회 '코스닥 시장 활성화 방안 및 벤처기업 의견 조사' 결과 발췌. 벤처기업협회 AD 원본보기 아이콘

코스닥 활성화를 위한 우선순위 정책과제로도 '기술평가 제도 개선(51.8%)'이 가장 높은 응답률을 기록했다. 이어 '정책펀드 등 자금공급 확대(50.9%)'에도 과반수가 응답했다. 응답기업의 자금조달 방식 1순위가 '정부 정책자금(59.1%)'으로 조사된 만큼 정책자금 및 보조금에 대한 수요가 높은 것으로 보인다.

이번 조사는 협회가 정부에 '코스닥 3000 시대' 비전 마련을 요구하기 위해 진행됐다. 코스피 지수가 최근 4000선을 넘으면 사상 최고치를 경신한 가운데 코스닥 지수는 여전히 900대에 머물러 있다. 지난 6월 새 정부 출범 이후 지난달 말까지 코스피 지수가 42% 상승한 데 반해 코스닥은 22% 오르는 데 그쳤다. 지난해 말 기준 전체 코스닥 상장기업 1607개사 중 벤처기업은 625개사로 39%를 차지했다.

설문조사 결과 기업공개(IPO)를 계획 중인 비상장 벤처기업의 85%가 코스닥 상장을 희망했다. 이 중 61.8%는 '특례상장(기술성·성장성)'을, 35.3%는 '일반상장'을 계획 중인 것으로 조사됐다. 코스닥 상장 희망기업의 90% 이상이 상장을 통한 자금조달 효과를 기대하면서 코스닥이 벤처기업의 핵심 자금조달 시장으로 인식되고 있음이 확인됐다.

아울러 코스닥 시장 진입은 유연하게 하되 퇴출은 엄격히 적용하는 구조에 응답기업 다수가 공감대를 형성했다. 상장요건 완화에 80.5%, 부실기업 퇴출요건 강화에 84.0%가 각각 찬성했다.

협회도 "상장심사 시 재무요건 적용을 최소화(적자기업 승인)하고 기술성 및 성장성 중심의 평가체계를 강화해 진입요건을 완화해야 한다"며 "이를 통해 코스닥 본연 기능인 모험자본 시장 역할을 회복해야 한다"고 강조했다. 혁신기업 요건에 미비하거나 도덕적 해이가 발생한 기업은 적시에 퇴출해 상장 문턱은 낮추되 퇴출은 엄격한 다산다사(多産多死)의 순환구조를 정착시켜야 한다는 제언이다.

아울러 주가 탄력성이 높은 벤처기업 특성상 일정기간의 평가손을 감내할 수 있는 기관의 중장기 투자가 필요하다고 주장했다. 이를 위해 '코스닥 활성화 펀드 조성', '법정기금의 벤처투자 의무화' 등 기관투자자의 참여를 유도하는 제도를 마련해야 한다는 입장이다.

이정민 벤처기업협회 사무총장은 "코스닥 시장 활성화는 건전한 벤처생태계 선순환 구조를 만드는 핵심이다. 이를 통해 국내외 자본 유입, 기술창업 활성화, 스케일업 동력 확보로 코스닥 지수는 3000도 달성할 수 있을 것"이라며 "국가 차원의 '코스닥 3000'시대 달성을 위한 로드맵이 필요하다"고 말했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>