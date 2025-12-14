본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

㈔한국코칭능력개발원, 美 일리노이대 스프링필드 캠퍼스 스포츠 유학생 선발

영남취재본부 강샤론기자

입력2025.12.14 14:28

시계아이콘00분 45초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

㈔한국코칭능력개발원(KCDC)이 미국 일리노이대학교 스프링필드(University of Illinois Springfield, UIS)와 협력해 스포츠 유학생을 선발한다.


선발된 학생들은 UIS에 신입생으로 입학해 미국대학체육협회(NCAA) 디비전Ⅱ 등록 선수로 활동하게 된다.

㈔한국코칭능력개발원, 美 일리노이대 스프링필드 캠퍼스 스포츠 유학생 선발
AD
원본보기 아이콘

이번 선발은 국내외 고등학교 재학생 또는 졸업자 가운데 해외 대학에서 등록 선수로 학업과 스포츠를 병행하길 희망하는 학생을 대상으로 한다.

모집 종목은 야구, 축구, 농구, 골프, 테니스 등 5개 종목이며, 선발 인원은 종목별로 진행된다.


선발된 학생들에게는 유학생 장학금 혜택과 함께 전공 선택의 폭이 주어지며, 기숙사 우선 배정과 교환학생 제도(국내 성균관대 연계) 지원 기회도 제공된다.


개발원 측은 "운동과 학업을 동시에 고려하는 학생들에게 실질적인 해외 진학 경로가 될 것"이라고 설명했다.

전형은 서류 및 실기·면접 평가를 병행해 진행된다.


평가 비율은 면접 40%, 실기 40%, 추천서 20%다.


원서 접수는 2025년 12월 11일부터 2026년 1월 12일 오후 6시까지이며, 면접은 1월 13일, 실기 평가는 1월 14~15일(예정)에 실시된다.


최종 합격자는 1월 19~20일 개별 이메일과 문자로 통보된다.


등록 절차는 1월 21~23일 진행된다.


제출 서류는 지원서, 개인정보 수집·이용 동의서, 자기소개서, 학업계획서, 추천서 2부, 경기실적증명서, 본인 경기 영상(10분, USB) 등이다. 지원서와 개인정보 동의서를 제외한 서류는 자유 양식으로 작성할 수 있다.


한국코칭능력개발원 관계자는 "이번 프로그램은 단순한 유학이 아니라 NCAA 정식 등록 선수로 성장할 수 있도록 설계된 진학 트랙"이라며 "국내 학생 선수들이 글로벌 무대에서 경쟁력을 갖출 수 있는 기회가 될 것"이라고 밝혔다.





영남취재본부 강샤론 기자 sharon79@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'구독자 3190만' 어린이 유튜버, 강남 빌딩 사서 6년 만에 70억 올랐다 '구독자 3190만' 어린이 유튜버, 강남 빌딩 사서 6... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"대통령님, 여자도 UDU 갈래요"…소녀 레슬러의 손편지 '화제'

"30만원이나 냈는데" 메시 보러 온 인도팬들 난동…왜?

호주 세계 첫 청소년 'SNS 셧다운' 실시…전세계 확산 조짐

美 '아이비리그' 브라운대학서 총격…최소 2명 사망

송년회 2차 단골 안주…'나가사키 짬뽕'이 중국음식?

Z세대가 꼽은 일하고 싶은 회사, SK하이닉스·삼성전자 말고 '이곳'

日 엔저·美 절세 매력 부각…자산가들, 해외 부동산에 '눈길'

새로운 이슈 보기