정경은 대구 수성구의원, '전국 지방의회 친환경 최우수 의원상' 영예

대구시 수성구의회 정경은 의원이 지난 12일 (사)한국환경정보연구센터가 주최한 '2025 전국 지방의회 친환경 최우수의원 시상식'에서 기초 의원 부문 '친환경 최우수 의원상'을 수상했다.

(사)한국환경정보연구센터는 2009년부터 매년 지역 의정활동 평가를 통해 친환경 정책 추진에 두드러진 성과를 낸 지방의원을 선정하고 있으며, 올해는 전국 250여 지방의회 소속 3500여명의 지방의원을 대상으로 총 34명(광역 8명, 기초 26명)을 최종 선정했다.

정경은 대구 수성구의원(왼쪽)이 친환경 최우수 의원상을 받고 상장을 들어보이고 있다.

이번 평가는 전체 의정활동의 성실성, 심층도, 지속가능성, 실현성과 기여도 등 다양한 지표가 종합적으로 반영됐으며, 기존의 환경 개념(물, 대기, 폐기물, 기후변화 등) 뿐 아니라 에너지·안전·건강·조경 등 국제적 환경 개념을 확장, 적용해 진행됐다.

이번 수상은 정 의원이 그동안 추진해 온 기후 위기 대응을 위한 전방위적 친환경 의정활동 노력이 높게 평가된 결과이다.

정 의원은 '수성구를 순환 경제 사회 선도 도시로', '자원순환과 공동체 문화 형성에 관하여' 등 5분자유발언을 통해 지역 환경 의제를 꾸준히 제기하고, '수성구 1회용품 줄이기 활성화 지원 조례', '수성구 순환 경제사회 전환 촉진 조례', '수성구 음식물류 폐기물 감량기기 설치 및 지원 조례' 등의 환경 관련 조례를 발의해 생활 속 탄소저감과 자원순환 체계 구축의 기반 마련에 기여해왔다.

아울러 전문성 강화를 위해 관련 교육에 적극 참여하고, 각종 포럼과 간담회 등에서 주민 의견을 청취해 지역 현안을 의정활동에 반영하는 등 현장 중심의 활동도 지속해 온 점을 종합적으로 인정받아 이번 '2025 전국 지방의회 친환경 최우수 의원'에 선정됐다.

정 의원은 "미래 세대를 위해서 환경을 지키고 보호하는 데 정치가 앞장서야 한다고 생각한다"라며, "이번 수상을 계기로 자연과 더불어 살아가는 지속가능한 사회를 만들기 위한 의정활동에 더욱 책임감을 가지고 임하겠다"라고 밝혔다.





영남취재본부 구대선 기자



