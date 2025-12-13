본문 바로가기
[부고]주우정(현대엔지니어링 대표이사)씨 장모상

손선희기자

입력2025.12.13 20:54

▲조은진(향년 89세)씨 별세, 주우정(현대엔지니어링 대표이사)씨 장모상 = 13일, 서울아산병원 장례식장 22호실, 발인 16일 오전 11시, 장지 서울추모공원. 02-3010-2000





손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

