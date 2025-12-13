본문 바로가기
[속보] 내란특검, 김용현 전 국방장관 군기누설 등 혐의 추가 기소

우수연기자

입력2025.12.13 14:40

수정2025.12.13 14:41

[속보] 내란특검, 김용현 전 국방장관 군기누설 등 혐의 추가 기소


[속보] 내란특검, 김용현 전 국방장관 군기누설 등 혐의 추가 기소
원본보기 아이콘




우수연 기자 yesim@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

