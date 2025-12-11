본문 바로가기
[날씨]전국 기온 '뚝'…아침 최저 -8도 강추위

최호경기자

입력2025.12.11 20:10

숏뉴스
수도권·충남·전라권 10도 이상 떨어져

12일 전국 대부분 지역에서 아침 기온이 큰 폭으로 낮아져 춥겠다.


북쪽에서 찬 공기가 유입되면서 일부 수도권과 충남, 전라권은 11일보다 아침 기온이 10도 이상 크게 떨어지고, 그 밖의 대부분 지역도 5~10도 낮겠다.

아침 최저기온은 -8∼4도, 낮 최고기온은 4∼11도로 예보됐다.


지난 3일 서울 종로구 광화문네거리에서 한 시민이 목도리로 얼굴을 감싸고 있다. 연합뉴스

전국에 가끔 구름이 많겠고 강원도와 경상권은 대체로 흐리겠다. 강원 동해안·산지와 경북 동해안·북동산지에는 오전까지, 울산에는 새벽부터 오전 사이 비 또는 눈이 내리겠다. 부산에는 새벽부터 오전 사이 0.1㎜ 미만의 빗방울이나 0.1㎝ 미만의 눈이 날리는 곳이 있겠다.


11~12일까지 이틀간 예상 적설량은 강원 산지·동해안 3∼8㎝(많은 곳 10㎝ 이상), 경북 북동 산지 1∼5㎝, 경북 북부 동해안 1∼3㎝, 울산·경북 남부 동해안 1㎝ 안팎이다.

예상 강수량은 강원 동해안 5∼15㎜, 강원 산지·경북 북동 산지·북부 동해안 5∼10㎜, 울산·경북 남부 동해안 5㎜ 미만이다.


미세먼지 농도는 전국에서 '좋음' 수준을 보이겠다.


바다의 물결은 동해 앞바다에서 1.0∼3.5m, 서해 앞바다에서 0.5∼3.0m, 남해 앞바다에서 0.5∼3.5m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 1.5∼5.0m, 서해 0.5∼3.5m, 남해 1.5∼3.5m로 예상된다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
