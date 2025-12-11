SK온, 美 합작법인 ‘블루오벌SK’ 각자 운영…운영 효율↑

‘선택과 집중’ 통한 운영 효율성 제고

포드와 전략적 협력 지속 예정

SK온이 포드 자동차와 50대50 지분의 미국 배터리 생산 합작법인 '블루오벌SK'의 운영 구조를 재편하기로 했다. SK그룹의 리밸런싱(사업재편) 일환으로 진행된 이번 재편을 통해 SK온은 시장 변화에 적시에 대응하고, 북미 에너지저장장치(ESS) 사업도 가속화할 방침이다. 또 대규모 차입금 감축과 고정비 축소로 재무구조 손익 개선이 기대된다.

미국 테네시주에 위치한 블루오벌SK 테네시 공장 전경. SK온 AD 원본보기 아이콘

SK온은 포드와 블루오벌SK의 생산 시설을 독립적으로 소유 및 운영하기로 상호 합의했다고 11일 밝혔다. 이에 따라 SK온은 미국 테네시 주에 위치한 공장을, 포드는 자회사를 통해 미국 켄터키주에 위치한 공장을 앞으로 각각 운영할 예정이다. 관계 당국의 승인 및 기타 후속 절차가 완료되면 2026년 1분기 말 마무리될 계획이다.

이번 결정은 SK온이 '선택과 집중'을 통해 생산성 향상, 운영의 유연성과 대응 속도를 높여 변화하는 시장과 고객의 요구에 더욱 효과적으로 대응하기 위한 전략적 선택이다.

SK온은 합작법인 종결 이후에도 테네시 공장을 중심으로 포드와의 전략적 협력 관계를 굳건히 이어갈 예정이다. 테네시 공장은 포드의 전동화 차량 및 부품 단지인 '블루오벌 시티(BlueOval City)' 내에 위치해 배터리 적시 공급에 유리하다.

SK온 측은 테네시 공장에서 기존에 포드로부터 수주한 프로그램은 우선 소화하고, 향후 북미 고객사의 전동화 전략 방향에 맞춰 상업가동(SOP) 일정을 확정할 계획이다. SK온이 테네시 공장을 100% 소유하게 되면서 포드 외 북미 자동차 회사(OEM)향 물량도 생산해 가동률을 높일 것으로 기대된다.

이번 재편으로 SK온은 대규모 차입금 감축에 따른 재무구조 개선 효과와 더불어 이자 비용 및 공장 수 감축으로 고정비 감소 등 손익·현금흐름 개선 효과가 예상한다. 블루오벌SK는 미국 에너지부로부터 약 10조원 수준의 대출이 있는데, 부채도 포드로 일부 넘어가면서 이자 비용 부담이 줄어들게 된다.

앞서 SK온은 지난달 중국 배터리 기업 EVE에너지와 합작 운영하던 중국 공장 2곳의 지분을 맞교환하며 신규 공장 운영에 집중하기로 했다.

SK온 관계자는 "이번 합의는 운영 효율 제고를 위한 자산과 생산 규모의 전략적 재편"이라며 "45GWh 규모의 테네시 공장에서 포드 등 다양한 고객사 전기차용 배터리와 ESS 공급을 추진해 북미 시장에서 수익성 중심의 내실화에 중점을 둘 것"이라 말했다.





심성아 기자 heart@asiae.co.kr



