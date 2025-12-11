코스피, FOMC 안도 랠리에도 상승분 반납…코스닥도 약보합

11일 상승 출발한 코스피가 장중 하락 전환해 4110대에서 거래를 마쳤다.

이날 코스피는 전일 대비 24.38포인트(0.59%) 밀린 4110.62로 장을 마감했다. 앞서 지수는 전일 대비 28.32포인트(0.68%) 오른 4163.32로 개장한 뒤 한동안 횡보했으나 오후 장에 접어들면서 상승분을 모두 토해냈다.

신한은행 딜링룸. 신한은행 AD 원본보기 아이콘

개인과 외국인이 각각 4038억원, 3462억원을 순매수하며 모처럼 동반 '사자'를 외쳤으나, 기관이 홀로 7711억원어치를 내다 팔며 지수를 짓눌렀다. 코스피200 선물시장 역시 개인과 외국인이 나란히 1553억원, 1122억원을 순매수한 반면 기관 홀로 2930억원을 순매도했다.

코스피 시가총액 상위권은 혼조로 마무리했다. SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 565,000 전일대비 22,000 등락률 -3.75% 거래량 3,919,955 전일가 587,000 2025.12.11 15:30 기준 관련기사 美유동성 우려 완화에 코스피 4200선 노크…코스닥도 올라로봇株 강세, 정책 모멘텀에 힘입어 연말 랠리 지속 전망개미들, 기술주 약세에도 '줍줍'…AI·반도체 조정, 바이오는 질주 전 종목 시세 보기 close (-3.75%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 295,500 전일대비 7,000 등락률 -2.31% 거래량 1,465,528 전일가 302,500 2025.12.11 15:30 기준 관련기사 현대차·기아, R&D 투톱 동시 교체…SDV 경쟁력 확보 '초강수'(종합)현대차 R&D 수장 바꾼다…獨 출신 만프레드 하러 유력美유동성 우려 완화에 코스피 4200선 노크…코스닥도 올라 전 종목 시세 보기 close (-2.31%), HD현대중공업 HD현대중공업 329180 | 코스피 증권정보 현재가 559,000 전일대비 12,000 등락률 -2.10% 거래량 563,785 전일가 571,000 2025.12.11 15:30 기준 관련기사 美유동성 우려 완화에 코스피 4200선 노크…코스닥도 올라코스피, 기관·개인 '팔자'에 하락 마감…코스닥은 3거래일 연속 상승코스피, 4150선 강보합세 출발…코스닥도 제한적 상승 전 종목 시세 보기 close (-2.10%), 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 012450 | 코스피 증권정보 현재가 904,000 전일대비 19,000 등락률 -2.06% 거래량 241,360 전일가 923,000 2025.12.11 15:30 기준 관련기사 美유동성 우려 완화에 코스피 4200선 노크…코스닥도 올라코스피, 기관·개인 '팔자'에 하락 마감…코스닥은 3거래일 연속 상승코스피, 4150선 강보합세 출발…코스닥도 제한적 상승 전 종목 시세 보기 close (-2.06%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 107,300 전일대비 700 등락률 -0.65% 거래량 22,846,276 전일가 108,000 2025.12.11 15:30 기준 관련기사 KT-삼성전자, AI 무선망 기술 검증 성공…"통신 품질 개선"美유동성 우려 완화에 코스피 4200선 노크…코스닥도 올라로봇株 강세, 정책 모멘텀에 힘입어 연말 랠리 지속 전망 전 종목 시세 보기 close (-0.65%), 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 122,900 전일대비 500 등락률 -0.41% 거래량 1,030,322 전일가 123,400 2025.12.11 15:30 기준 관련기사 현대차·기아, R&D 투톱 동시 교체…SDV 경쟁력 확보 '초강수'(종합)美유동성 우려 완화에 코스피 4200선 노크…코스닥도 올라[일문일답]송호성 "하이브리드 수요 변화에 생산 유연 대응" 전 종목 시세 보기 close (-0.41%)가 내린 반면 LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 373220 | 코스피 증권정보 현재가 446,000 전일대비 4,500 등락률 +1.02% 거래량 709,632 전일가 441,500 2025.12.11 15:30 기준 관련기사 기회를 놓치지 않는 스탁론 투자자들...바구니에 담긴 종목은美유동성 우려 완화에 코스피 4200선 노크…코스닥도 올라코스피, 기관·개인 '팔자'에 하락 마감…코스닥은 3거래일 연속 상승 전 종목 시세 보기 close (1.02%), 두산에너빌리티 두산에너빌리티 034020 | 코스피 증권정보 현재가 77,300 전일대비 500 등락률 +0.65% 거래량 4,651,156 전일가 76,800 2025.12.11 15:30 기준 관련기사 美유동성 우려 완화에 코스피 4200선 노크…코스닥도 올라개미들, 기술주 약세에도 '줍줍'…AI·반도체 조정, 바이오는 질주코스피, 기관·개인 '팔자'에 하락 마감…코스닥은 3거래일 연속 상승 전 종목 시세 보기 close (0.65%), KB금융 KB금융 105560 | 코스피 증권정보 현재가 124,800 전일대비 300 등락률 +0.24% 거래량 979,301 전일가 124,500 2025.12.11 15:30 기준 관련기사 美유동성 우려 완화에 코스피 4200선 노크…코스닥도 올라美증시 주춤에도 韓ADR '우뚝'…본주 수익률도 앞섰다외국인 매도에도 코스피 4100대 유지 전 종목 시세 보기 close (0.24%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 1,669,000 전일대비 4,000 등락률 +0.24% 거래량 55,438 전일가 1,665,000 2025.12.11 15:30 기준 관련기사 美유동성 우려 완화에 코스피 4200선 노크…코스닥도 올라코스피, 기관·개인 '팔자'에 하락 마감…코스닥은 3거래일 연속 상승코스피, 4150선 강보합세 출발…코스닥도 제한적 상승 전 종목 시세 보기 close (0.24%)는 올랐다.

임정은 KB증권 연구원은 "연방공개시장위원회(FOMC) 안도감이 유입되며 상승 출발했으나 SK하이닉스 등 대형주 투자경고 종목 지정에 투심이 위축됐다"며 "선물옵션 만기일 변동성 확대를 향한 경계감에 혼조세가 연장됐다"고 총평했다. 이밖에 오라클 매출 부진으로 인공지능(AI) 거품론이 재부각된 점도 투자심리를 악화한 요인으로 지목됐다.

'투자경고'는 거래소 3단계 위험등급 (투자주의→투자경고→투자위험) 중 2단계로, 미수 또는 신용융자 매수가 제한되며 매매거래 정지 가능성도 있다. SK하이닉스의 투자경고 종목 해제 여부 최초 판단일은 오는 24일이다.

같은 날 코스닥은 전일 대비 0.36포인트(0.04%) 내린 934.64로 마무리했다. 앞서 지수는 5.59포인트(0.60%) 오른 940.59로 개장한 뒤 한때 929.56까지 떨어졌으나 이후 하락분을 일부 만회하며 약보합으로 마감했다. 개인과 외국인이 각각 492억원, 355억원을 사들인 반면 기관은 362억원을 순매도했다.

코스닥은 에코프로 에코프로 086520 | 코스닥 증권정보 현재가 112,800 전일대비 4,000 등락률 -3.42% 거래량 3,953,574 전일가 116,800 2025.12.11 15:30 기준 관련기사 美유동성 우려 완화에 코스피 4200선 노크…코스닥도 올라개미들, 기술주 약세에도 '줍줍'…AI·반도체 조정, 바이오는 질주코스피, 기관·개인 '팔자'에 하락 마감…코스닥은 3거래일 연속 상승 전 종목 시세 보기 close (-3.42%), 에이비엘바이오 에이비엘바이오 298380 | 코스닥 증권정보 현재가 196,300 전일대비 6,700 등락률 -3.30% 거래량 896,790 전일가 203,000 2025.12.11 15:30 기준 관련기사 똑같은 종목 사도 수익이 다르네...4배 투자금을 연 4%대 금리로美유동성 우려 완화에 코스피 4200선 노크…코스닥도 올라개미들, 기술주 약세에도 '줍줍'…AI·반도체 조정, 바이오는 질주 전 종목 시세 보기 close (-3.30%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 173,800 전일대비 5,700 등락률 -3.18% 거래량 851,660 전일가 179,500 2025.12.11 15:30 기준 관련기사 美유동성 우려 완화에 코스피 4200선 노크…코스닥도 올라로봇株 강세, 정책 모멘텀에 힘입어 연말 랠리 지속 전망코스피, 기관·개인 '팔자'에 하락 마감…코스닥은 3거래일 연속 상승 전 종목 시세 보기 close (-3.18%), 펩트론 펩트론 087010 | 코스닥 증권정보 현재가 272,500 전일대비 8,000 등락률 -2.85% 거래량 209,702 전일가 280,500 2025.12.11 15:30 기준 관련기사 美유동성 우려 완화에 코스피 4200선 노크…코스닥도 올라개미들, 기술주 약세에도 '줍줍'…AI·반도체 조정, 바이오는 질주코스피, 기관·개인 '팔자'에 하락 마감…코스닥은 3거래일 연속 상승 전 종목 시세 보기 close (-2.85%), HLB HLB 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 48,300 전일대비 700 등락률 -1.43% 거래량 572,433 전일가 49,000 2025.12.11 15:30 기준 관련기사 美유동성 우려 완화에 코스피 4200선 노크…코스닥도 올라코스피, 기관·개인 '팔자'에 하락 마감…코스닥은 3거래일 연속 상승코스피, 4150선 강보합세 출발…코스닥도 제한적 상승 전 종목 시세 보기 close (-1.43%), 코오롱티슈진 코오롱티슈진 950160 | 코스닥 증권정보 현재가 81,500 전일대비 1,100 등락률 -1.33% 거래량 327,859 전일가 82,600 2025.12.11 15:30 기준 관련기사 美유동성 우려 완화에 코스피 4200선 노크…코스닥도 올라코스피, 기관·개인 '팔자'에 하락 마감…코스닥은 3거래일 연속 상승코스피, 4150선 강보합세 출발…코스닥도 제한적 상승 전 종목 시세 보기 close (-1.33%), 삼천당제약 삼천당제약 000250 | 코스닥 증권정보 현재가 237,000 전일대비 2,500 등락률 -1.04% 거래량 184,661 전일가 239,500 2025.12.11 15:30 기준 관련기사 美유동성 우려 완화에 코스피 4200선 노크…코스닥도 올라코스피, 기관·개인 '팔자'에 하락 마감…코스닥은 3거래일 연속 상승넉넉한 투자금으로 수익도 더 크게...4배 투자금을 연 4%대 합리적인 금리로 전 종목 시세 보기 close (-1.04%), 리가켐바이오 리가켐바이오 141080 | 코스닥 증권정보 현재가 187,300 전일대비 1,600 등락률 -0.85% 거래량 290,585 전일가 188,900 2025.12.11 15:30 기준 관련기사 리가켐, 루닛 전 CMO 옥찬영 박사 중개연구센터장으로 영입美유동성 우려 완화에 코스피 4200선 노크…코스닥도 올라코스피, 기관·개인 '팔자'에 하락 마감…코스닥은 3거래일 연속 상승 전 종목 시세 보기 close (-0.85%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 453,500 전일대비 3,000 등락률 -0.66% 거래량 499,583 전일가 456,500 2025.12.11 15:30 기준 관련기사 똑같은 종목 사도 수익이 다르네...4배 투자금을 연 4%대 금리로美유동성 우려 완화에 코스피 4200선 노크…코스닥도 올라코스피, 기관·개인 '팔자'에 하락 마감…코스닥은 3거래일 연속 상승 전 종목 시세 보기 close (-0.66%), 레인보우로보틱스 레인보우로보틱스 277810 | 코스닥 증권정보 현재가 470,000 전일대비 1,500 등락률 -0.32% 거래량 274,438 전일가 471,500 2025.12.11 15:30 기준 관련기사 美유동성 우려 완화에 코스피 4200선 노크…코스닥도 올라코스피, 기관·개인 '팔자'에 하락 마감…코스닥은 3거래일 연속 상승코스피, 4150선 강보합세 출발…코스닥도 제한적 상승 전 종목 시세 보기 close (-0.32%) 등 시총 상위 10위 전 종목이 하락했다.

업종별로는 손해보험(+16.79%)의 강세가 두드러졌고 도로 철도 운송(+8.04%), 음료(+3.79%), 건축자재(+3.00%)가 뒤를 이었다. 반면 석유 가스(-1.84%), 반도체(-1.65%), 게임 엔터테인먼트(-1.55%)는 조정을 받았다.





김진영 기자 camp@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>