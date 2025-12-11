김동연 지사 "안산선 지하화, 가장 경제성 높아…안산 도약 꼭 만들겠다"

김동연 경기도지사, 주민 소통 간담회 개최

초지역~중앙역 5.12㎞ 지하화…2034년 완료 목표

총사업비 1조7311억원 투입…주민 의견 적극 수렴

김동연 지사 "안전사고 없도록 꼼꼼하게 챙길 것"

"철도지하화 선도사업이 전국에서 3곳이 선정되었는데 안산이 가장 경제성이 있다. 안산의 미래를 바꾸고 도약을 이끌 '안산선 지하화 통합개발사업'을 반드시 추진하겠습니다."

김동연 지사는 11일 안산시 초지동 경기도미술관에서 열린 '안산선 지하화 통합개발사업' 주민 간담회에 참석해 인사말을 하고 있다. 경기도 제공 AD 원본보기 아이콘

김동연 지사는 11일 안산시 초지동 경기도미술관에서 열린 '안산선 지하화 통합개발사업' 주민 간담회에 참석해 "안산시의 숙원사업인 '안산선 지하화 통합개발사업'을 가장 경제성이 높은 선도사업으로 꼽으며 사업을 반드시 추진하겠다"며 이같이 말했다. 이날 간담회에는 이민근 안산시장, 도의원, 시의원, 지역주민 등 150여 명이 참석하여 사업에 대한 높은 관심을 드러냈다.

김 지사는 "철도지하화 선도사업으로 전국에서 안산, 부산, 대전 세 곳이 선정되었는데, 그중에서 안산이 가장 경제성이 있다"고 강조했다. 이어 "안산의 미래가 보인다. 안산시와 함께 (철도지하화 사업을) 꼭 만들겠다는 약속을 다시 한번 드린다"고 다짐했다.

안산선 지하화 통합개발사업은 초지역부터 고잔역을 거쳐 중앙역까지 5.12㎞ 구간의 지상 철길을 지하로 옮기는 대규모 프로젝트다. 1994년 개통 이후 약 40년간 안산 시민의 핵심 교통축이었던 4호선 지상 철길을 2034년까지 지하화 완료하는 것을 목표로 약 1조7311억원의 총사업비가 투입된다.

김 지사는 사업 추진과 관련하여 "공사에 있어서 첫 번째는 안전이다. 안전사고 없도록 처음부터 아주 꼼꼼하게 챙기도록 하겠다"며 안전을 최우선으로 관리할 것을 약속했다.

이어 김 지사는 "철도지하화 통합개발법이 심의 중이다. 법 개정안에 경기도시공사나 안산도시공사가 함께 참여하는 내용이 들어가 있기 때문에 법안이 잘되도록 힘을 합쳐 주셨으면 좋겠다"고 덧붙였다.

경기도는 지난 2월 안산선이 국토교통부의 철도지하화 통합개발 선도사업으로 선정된 이후 안산시와 협력해 사업 추진에 속도를 내고 있다. '안산선 지하화 통합개발 기본계획 수립 용역 업무협약'을 지난 9월 안산시와 체결했고, 기본계획 수립을 위한 용역을 발주해 현재 계약절차를 진행 중이다. 도는 내년 상반기 착수보고회와 주민설명회 등을 실시하고 중앙도시계획위원회 심의를 통해 2027년 말 기본계획을 수립한다는 계획이다.

김동연 지사는 11일 안산시 초지동 경기도미술관에서 열린 '안산선 지하화 통합개발사업' 주민 간담회를 게최하고 있다. 경기도 제공 원본보기 아이콘

경기도는 안산선 지하화를 통해 신·구도심 연결을 강화하고 쾌적한 생활환경을 조성함으로써, 안산의 도시경쟁력을 한 단계 높이는 전환점이 될 것으로 기대하고 있다.





안산=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



