CJ ENM, '2025 대한민국 인적자원개발 대상' 종합대상

‘2025 대한민국 인적자원개발 대상’ 종합대상 수상. CJ ENM 제공 AD 원본보기 아이콘

CJ ENM이 '2025 대한민국 인적자원개발 대상'에서 종합대상을 수상했다고 11일 밝혔다.

CJ ENM은 '폭군의 셰프' '태풍상사' '미지의 서울' 등 글로벌 히트작과 티빙, 글로벌 K팝 콘텐츠 플랫폼 엠넷플러스를 기반으로 K콘텐츠를 제작·육성하는 글로벌 지식재산(IP) 파워하우스로 자리매김했다.

특히 2024년부터 임직원의 조직·업무 몰입 기반을 강화하는 데 역량을 집중해 ▲ONLYONE 정신 기반의 소수정예 맞춤형 교육·조직개발 프로그램 ▲핵심 인재 중심 리더십 파이프라인 구축 ▲조직·리더·구성원이 함께 성장하는 육성 체계 고도화 등에서 높은 평가를 받았다.

김정민 CJ ENM 인사담당은 "엔터테인먼트 기업 고유의 창의성을 높이는 동시에 성과를 창출할 역량을 현업에서 더 빠르게 체득하도록 돕는데 초점을 두고 있다"며 "산업 특성을 반영해 자율성을 존중하되 핵심 직무별 필요 역량을 명확히 설정하고 리더십 파이프라인별 육성과 코칭·피드백 체계를 통해 성장 경로를 예측할 수 있게 설계하고 있다"고 말했다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>